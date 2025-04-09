Население Чехии выросло до 10,91 миллиона человек

Благодаря миграции из-за рубежа численность населения увеличилась примерно на 36 800 человек, в то время как естественное изменение, то есть разница между числом умерших и родившихся, привело к сокращению на 27 900 человек. По словам статистиков, это сокращение было аналогично тому, которое наблюдалось в 2021 году, когда было зарегистрировано рекордное число смертей. Однако прошлогоднее глубокое естественное сокращение было вызвано в основном низким числом рождений.



«В 2024 году число рожденных детей значительно снизилось, это происходит третий год подряд. Годовой показатель в 84 311 — это новый исторический минимум, превышающий предыдущий показатель 1999 года в 89 471», — сказала Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики ЧСУ. В прошлом году умерло 112 000 человек, что несколько меньше, чем в предыдущем году.



Второй год подряд значительно сократилось число браков: в брак вступили 44 500 пар. Большинство новобрачных принадлежат к поколению, родившемуся в 1993 году. Количество разводов, напротив, выросло по сравнению с прошлым годом: в прошлом году ЧСУ зарегистрировало 20 800 разводов. Большинство людей разводились после четырех-семи лет брака. Менее трех пятых разведенных пар имели совместных несовершеннолетних детей. Около 19 300 несовершеннолетних детей пострадали от развода.



Прирост иностранной миграции был на 57 800 человек меньше по сравнению с предыдущим годом. Иммигрировало 121 800 человек. Хотя этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом, он все равно значительно больше, чем в годы, предшествовавшие началу войны в Украине. Около 85 000 человек переехали за границу, что на 38 400 человек больше, чем в 2023 году. Около трех четвертей уехавших из страны составили люди, у которых закончился срок временной защиты в Чехии.