Штраф за безбилетный проезд в Праге может вырасти до 2 500 крон

Штраф до 2 500 в регулярном транспорте является частью поправки, одобренной сенаторами. «Главное, чтобы в законе была прописана возможность повышения максимального предела, а дальше каждый оператор сам решает, стоит ли это делать», — сказал Емелька в интервью ČT.



По данным министерства, новый лимит может вступить в силу в июле. «Мы ожидаем, что изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года. Города согласны с изменением верхнего уровня надбавок, предложение поддержано Ассоциацией транспортных предприятий Чехии, в которую входят все крупные операторы общественного транспорта», — добавил пресс-секретарь.



По мнению ассоциации, крупные города, скорее всего, воспользуются возможностью увеличить размер штрафа. Последний раз лимит корректировался 12 лет назад, а тарифы за это время значительно выросли.



Уже в июне прошлого года ассоциация указала, какие города могут согласиться на увеличение штрафов. «Увеличение штрафов теоретически можно ожидать в тех городах, где они уже находятся на максимальном уровне, то есть в Остраве, Праге, Брно, а также в Оломоуце, Либереце или Ческе-Будеевице», — сказал тогда представитель ассоциации.



Пльзеньские предприятия общественного транспорта подтвердили планы по увеличению максимальной надбавки. «В случае одобрения мы увеличим эти суммы. Уровень повышения в отдельных категориях еще будет предметом переговоров», — сказал Рене Вавро, пресс-секретарь компаний. В Пльзене безбилетник в настоящее время платит 800 крон на месте, 1 200 крон в течение 15 дней и 1 500 крон с 16-го дня.



Увеличение максимального штрафа затронет и пражский общественный транспорт, согласно прошлогоднему заявлению. «Чаще всего речь идет о 300, максимум 500 кронах, так что, конечно, не похоже, что мы сразу будем использовать максимальный штраф», — заявил в июне 2024 года Павел Курка, руководитель отдела транспортного контроля Пражской городской транспортной компании (DPP). Сейчас пассажиры в мегаполисе заплатят 1 500 крон за поездку без действительного билета и 1 000 крон, если билет будет оплачен в течение 15 дней.



В прошлом году количество безбилетников в основном сокращалось



В прошлом году количество безбилетников в общественном транспорте крупных городов уменьшилось. В Праге примерно на 30 000. В 2023 году DPP зарегистрировала 295 608 человек без билета, в прошлом году — 264 786.



В прошлом году меньше людей нелегально ездили и в Брно. В 2023 году там было зарегистрировано 44 789 таких пассажиров, в прошлом году — 40 500. «Мы видим две основные причины, по которым количество пассажиров-неплательщиков снижается. В Брно тарифы на проезд не повышались с 2012 года и поэтому являются доступными. Вторая причина заключается в том, что билет легко купить», — говорит Хана Томаштикова, пресс-секретарь Городской транспортной компании Брно.



Количество безбилетников уменьшается. Исключение составляют Ческе-Будеевице и Оломоуц.

В прошлом году число безбилетников также сократилось в Пльзене. В 2023 году 44 216 человек путешествовали без действительного проездного документа по сравнению с 34 521 пассажиром в прошлом году.



Небольшой рост числа безбилетников в прошлом году зафиксировала Остравская транспортная компания. В 2023 году ревизоры выписали 63 108 штрафов, в прошлом году — 63 989.