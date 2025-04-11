Десятки тысяч крон в месяц за присмотр за детьми в группах. Но правила строгие

В этом году к детским садам и игровым группам добавятся группы по месту жительства. Чаще всего люди смогут присматривать за четырьмя детьми в своей семье в возрасте от шести месяцев до начала обязательного школьного обучения.



«На самом деле это государственная поддержка, это пособие, чтобы помочь людям присматривать за детьми друг друга», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор Чешского бюро труда, рассказывая о том, как государство будет подходить к выплате пособий.



При наличии четырех детей, за которыми нужно присматривать все рабочие дни, человек, присматривающий за ними, может получить от бюро по трудоустройству почти 23 000 чешских крон. Эта сумма основана на установленных государством пособиях на одного ребенка в частном детском саду.



«Государственное пособие не облагается налогом. Но его может компенсировать родитель, и это облагается налогом», — говорит Маркета Фейфарова из Бюро труда,.



Плата от родителей представляет собой вторую часть вознаграждения. По закону она не должна превышать 319 чешских крон в день, то есть 6 380 чешских крон за двадцать рабочих дней и 25 520 чешских крон за полный рабочий день с четырьмя детьми.



Даниэла Целеринова, основательница проекта «Все для детских групп», который консультирует, в частности, по вопросам соседских групп, говорит, что потенциальные кандидаты появляются, и энтузиазм налицо. «Но есть вещи, которые не каждый человек сможет выполнить. Есть много обязанностей и бумажной работы», — говорит Селерин.



Среди прочего она отмечает, что расходы на страхование ответственности или обязательные курсы для нянь придется вычитать из дохода.



Генеральный директор Кристоф рассказал, что может быть создано до пяти тысяч соседских игровых групп. «Интерес может быть высоким. Конечно, посмотрим», — сказал он.



Желающие должны сначала подать заявку в Центр занятости. Это можно будет сделать в электронном виде начиная с мая.



Отопление, горячая вода



В настоящее время также утверждается проект постановления, в котором подробно описаны условия, которым должны соответствовать помещения, в которых будет осуществляться соседский дозор.



Это набор достаточно общих условий, которые будут проверяться Центром занятости. К ним относятся, например, обеспечение безопасности электрических розеток в пределах досягаемости детей от поражения электрическим током или удаление опасных химических веществ.



Болезнь в соседской группе



В соседских игровых группах остро стоит вопрос болезни. В принципе, здесь возможны три сценария:

— заболевает ребенок,

— заболевает воспитатель,

— заболевает другой член семьи, в которой работает няня.



Согласно требованиям Министерства труда и социальных дел, если человек, присматривающий за ребенком, заболел, он должен как можно скорее сообщить об этом родителям. В этом случае ребенок может посещать другую игровую группу, но не соседскую. Согласно порталу министерства, в этом случае родитель не имеет права на пособие по уходу.



Если ребенок заболел, воспитатель продолжает получать государственный взнос на содержание соседской игровой группы.



Если заболевает член семьи, в которой работает няня, родитель должен быть проинформирован об этом, а услуга должна быть ограничена или приостановлена на время «риска для здоровья ребенка».

Необходимые прививки



Соседские игровые группы также обязаны принимать только правильно вакцинированных детей.



«Воспитатель обязан вести учет детей, который должен включать в себя, в том числе, документ, выданный педиатром, о том, что ребенок прошел установленные периодические прививки, имеет иммунитет к заболеванию или не может пройти вакцинацию в связи с противопоказаниями», — говорится на портале Минтруда.