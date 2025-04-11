Женщина была найдена мертвой на дне пропасти Мацоха

Информация от очевидцев поступила в полицию Бланско около 15:30 в субботу. «Пока нет никаких признаков того, что к смерти женщины причастен другой человек», — подтвердил агентству Павел Шваб, пресс-секретарь южноморавской полиции.



В воскресенье вечером СМИ сообщили, что «это мать одной из жертв стрельбы на факультете искусств Карлова университета в декабре 2023 года». Больше никаких подробностей не приводится.



«Полиция не стала давать комментарии. Мы не предоставляем информацию о личностях жертв или участников уголовного процесса», — сказал Шваб.



Субботний трагический случай — уже вторая смерть в пропасти за этот месяц. В начале апреля полиция также раскрыла случай самоубийства. Полицейские призывают всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, обращаться в кризисные центры или на телефон доверия.