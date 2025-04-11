Женщина была найдена мертвой на дне пропасти Мацоха
14 апреля 2025
09:00
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Криминалисты расследуют падение женщины на дно пропасти Мацоха. От полученных травм женщина скончалась на месте. Как сообщает Prima TV, предполагается, что это мать одной из жертв стрельбы на факультете искусств Карлова университета в декабре 2023 года.
Информация от очевидцев поступила в полицию Бланско около 15:30 в субботу. «Пока нет никаких признаков того, что к смерти женщины причастен другой человек», — подтвердил агентству Павел Шваб, пресс-секретарь южноморавской полиции.
В воскресенье вечером СМИ сообщили, что «это мать одной из жертв стрельбы на факультете искусств Карлова университета в декабре 2023 года». Больше никаких подробностей не приводится.
«Полиция не стала давать комментарии. Мы не предоставляем информацию о личностях жертв или участников уголовного процесса», — сказал Шваб.
Субботний трагический случай — уже вторая смерть в пропасти за этот месяц. В начале апреля полиция также раскрыла случай самоубийства. Полицейские призывают всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, обращаться в кризисные центры или на телефон доверия.
В воскресенье вечером СМИ сообщили, что «это мать одной из жертв стрельбы на факультете искусств Карлова университета в декабре 2023 года». Больше никаких подробностей не приводится.
«Полиция не стала давать комментарии. Мы не предоставляем информацию о личностях жертв или участников уголовного процесса», — сказал Шваб.
Субботний трагический случай — уже вторая смерть в пропасти за этот месяц. В начале апреля полиция также раскрыла случай самоубийства. Полицейские призывают всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, обращаться в кризисные центры или на телефон доверия.
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