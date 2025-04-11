Обвинения в терроризме. Пять человек и группа, отправившая чеха воевать в Украину, предстанут перед судом

«4 апреля в Городской суд Праги было подано обвинительное заключение против пяти физических и одного юридического лица», — сообщил прокурор Мартин Билы из Высшей государственной прокуратуры в Праге.



«Обвинительное заключение было составлено по следующим преступлениям: поддержки и поощрения терроризма, совершенное в интересах организованной преступной группы, участия в террористической группе и финансирования терроризма в интересах организованной преступной группы», — добавил он.



В заключении также фигурируют два факта незаконного вооружения, а один из нарушителей дополнительно предстанет перед судом за изготовление и иное распространение детской порнографии. Среди проходящих по делу — глава организации Иван Кратохвил, руководитель штаба объединения Андреа Крулишова, сторонник объединения Владимир Штадлер и священник Пржемысл Хадрава.



По словам прокурора, они позволили отправить бывшего солдата Милоша Оуржецкого, последнего обвиняемого, воевать на востоке Украины. Кратохвил, Хадрава и Оуржецкий провели несколько месяцев в заключении.



Все они были вовлечены в террористическую структуру, а Кратохвил, Хадрава и Штадлер занимались финансированием терроризма.



Предполагается, что они обеспечивали пророссийских повстанцев, воюющих в Луганской и Донецкой областях против центрального правительства Украины, выплатив 140 000 крон.



Прокурор расценил действия Крулишовой как поддержку и содействие терроризму. Группа «Чехословацкие солдаты-резервисты за мир» открыто выступала против членства Чехии в НАТО и Европейском союзе и называла сторонников предателями. По мнению Информационной службы безопасности (BIS) и Министерства внутренних дел, она является экстремистским объединением.



Летом 2017 года Оуржецкий на несколько месяцев присоединился к пророссийским повстанцам на востоке Украины, а Кратохвил и Хадрава организовали его отъезд. По версии следствия, члены группы намеревались впоследствии использовать военный опыт Оуржецкого для подготовки других людей к возможным конституционным, экономическим и политическим изменениям в Чехии.



Дело могло быть передано в суд раньше, но прокурор Билы вернул его детективам для дальнейшего расследования летом 2023 года из-за новых улик.