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Обвинения в терроризме. Пять человек и группа, отправившая чеха воевать в Украину, предстанут перед судом

Новости и статьи
14 апреля 2025
15:00
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Прокурор предъявил обвинения в террористических преступлениях пяти людям и военизированной группе, которая восемь лет назад отправила чеха воевать в Украину. Некоторым из них грозит до 15 лет лишения свободы. Дело, связанное с организацией «Чехословацкие солдаты-резервисты за мир», было возбуждено Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (НЦБОП) в результате рейда в апреле 2021 года. Все фигуранты дела отрицают свою вину.
«4 апреля в Городской суд Праги было подано обвинительное заключение против пяти физических и одного юридического лица», — сообщил прокурор Мартин Билы из Высшей государственной прокуратуры в Праге.

«Обвинительное заключение было составлено по следующим преступлениям: поддержки и поощрения терроризма, совершенное в интересах организованной преступной группы, участия в террористической группе и финансирования терроризма в интересах организованной преступной группы», — добавил он.

В заключении также фигурируют два факта незаконного вооружения, а один из нарушителей дополнительно предстанет перед судом за изготовление и иное распространение детской порнографии. Среди проходящих по делу — глава организации Иван Кратохвил, руководитель штаба объединения Андреа Крулишова, сторонник объединения Владимир Штадлер и священник Пржемысл Хадрава.

По словам прокурора, они позволили отправить бывшего солдата Милоша Оуржецкого, последнего обвиняемого, воевать на востоке Украины. Кратохвил, Хадрава и Оуржецкий провели несколько месяцев в заключении.

Все они были вовлечены в террористическую структуру, а Кратохвил, Хадрава и Штадлер занимались финансированием терроризма.

Предполагается, что они обеспечивали пророссийских повстанцев, воюющих в Луганской и Донецкой областях против центрального правительства Украины, выплатив 140 000 крон.

Прокурор расценил действия Крулишовой как поддержку и содействие терроризму. Группа «Чехословацкие солдаты-резервисты за мир» открыто выступала против членства Чехии в НАТО и Европейском союзе и называла  сторонников предателями. По мнению Информационной службы безопасности (BIS) и Министерства внутренних дел, она является экстремистским объединением.

Летом 2017 года Оуржецкий на несколько месяцев присоединился к пророссийским повстанцам на востоке Украины, а Кратохвил и Хадрава организовали его отъезд. По версии следствия, члены группы намеревались впоследствии использовать военный опыт Оуржецкого для подготовки других людей к возможным конституционным, экономическим и политическим изменениям в Чехии.

Дело могло быть передано в суд раньше, но прокурор Билы вернул его детективам для дальнейшего расследования летом 2023 года из-за новых улик.
терроризм Украина Россия Чехия
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