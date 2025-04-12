Из ада пробок — в рай на рельсах: что ждет Прагу к 2050 году

Согласно официальной статистике, в Праге проживает около 1,3 миллиона человек. Однако данные мобильных операторов говорят о том, что реальная численность населения может достигать 1,6 миллиона человек. К этому следует добавить еще около 250 000 человек, которые ежедневно приезжают в столицу на работу или учебу. В общей сложности это почти два миллиона человек. И это число постоянно растет.



Таким образом, перед чешской столицей стоит фундаментальный вопрос. Как сделать так, чтобы сотни тысяч людей могли безопасно, быстро и комфортно передвигаться по городу. При этом уже сейчас очевидно, что в некоторых местах общественный и пассажирский транспорт работает на пределе своих возможностей или даже превышает их. Сегодня общественным транспортом пользуется почти половина людей, передвигающихся по городу.





Пригородные поезда переполнены, железные дороги нуждаются в модернизации, трамвайные линии не дотягиваются до периферии, метро, которое перевозит более миллиона пассажиров в день, нуждается в расширении сети станций, а связь Праги с Европой — в значительном улучшении.





Именно железные дороги — будущее чешской столицы, согласно плану, рассчитанному на четверть века вперед. План был представлен Институтом планирования и развития города Праги (IPR) совместно с железнодорожной администрацией.





«Железнодорожный транспорт — это действительно сердцевина города, и мы хотели бы, чтобы как можно больше людей приезжали в Прагу и обратно по железной дороге. Это не только быстро и удобно, но и очень эффективно с точки зрения городского хозяйства», — утверждает Ондржей Бохач, директор института, который подчиняется Пражскому городскому совету.





Главная цель — создать современную и функциональную транспортную систему, которая обеспечит более быстрое, эффективное и комфортное передвижение. Один из самых амбициозных проектов — скоростные поезда, соединяющие Прагу с Дрезденом, Вроцлавом и Веной по трём направлениям. Эти поезда будут развивать скорость до 300 километров в час и позволят сократить время поездки, например, в Берлин или Братиславу до двух часов по сравнению с четырьмя.





Главным железнодорожным узлом остается Главный железнодорожный вокзал Праги, через который ежедневно проходит около 120 000 пассажиров. План предусматривает строительство двух новых железнодорожных тоннелей — первого, соединяющего Смихов с Карлином, и второго, соединяющего Вршовице с виадуком Негрелли. Модернизация также включает реконструкцию зала «Штястны Главак».





Другим ключевым транспортным пунктом является аэропорт имени Вацлава Гавела, где уже введена троллейбусная линия вместо автобуса № 119. В планах на будущее — строительство железнодорожной линии, которая позволит пускать до восьми поездов в час.





«На этот раз это уже не просто концепция, а проект, который уже реализуется. Я называю его «Железнодорожный Акрополь», — говорит Иржи Свобода, генеральный директор железнодорожной администрации.





В качестве примера можно привести строительство новой линии метро D, которая соединит Панкрац с Писнице и улучшит доступность южной части города с населением около 150 000 человек. Пересадочные станции будут находиться на станциях Панкрац, Намести Миру, Главни надражи и Намести Республики. В долгосрочной перспективе также рассматривается возможность строительства пятой линии E, которая соединит Северный терминал аэропорта имени Вацлава Гавела с железнодорожной станцией Смихов.





Важную роль играет и развитие трамвайного транспорта. Пражская трамвайная сеть, одна из самых разветвленных в Европе, протяженностью 142 км, будет расширена, например, до Сухдола, Новых Бутовиц или Гайе. Кроме того, планируется модернизировать мост Вышеград, который, помимо увеличения пропускной способности, получит новый пешеходный мост для велосипедистов и остановку на Вытони в передней части.





Хотя строительство принесет временные трудности в виде шума и перекрытий, долгосрочные выгоды будут значительными, по мнению IPR, особенно с точки зрения экологии и эффективности эксплуатации. «Железнодорожный транспорт уже в основном электрифицирован, и выбросы в атмосферу очень низкие. С перспективы использования города, это лучший способ, потому что мы также экономим деньги за счет того, что поезда ходят по общим путям», — добавляет Ондржей Бохач.