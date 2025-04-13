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В Чехию придет пыль из Сахары. Она продержится до Пасхи и может вызвать проблемы с дыханием

Новости и статьи
15 апреля 2025
15:00
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На этой неделе южный воздушный поток принесет в Чешскую Республику, помимо теплого воздуха, относительно высокую концентрацию пыли из Сахары, которая продержится в атмосфере до Пасхи и может вызвать ухудшение самочувствия у восприимчивых людей.
Сильные южные восходящие потоки переносят большое количество пустынной пыли из Северной Африки через Средиземное море в Центральную Европу. Согласно прогнозной модели австрийского учреждения Geosphere Austria, самое большое облако пыли прибудет в Чехию во вторник. Вторая значительная волна пыли ожидается в четверг, согласно данным европейского агентства Copernicus. Из-за сложившейся синоптической ситуации ухудшение качества воздуха сохранится на протяжении всех пасхальных праздников.

Летучая пыль вызовет облачность и ухудшение видимости. 

Приглушенный солнечный свет снизит максимальную температуру на несколько градусов. Свежий юго-восточный ветер, порывами достигающий 50 километров в час, также понизит температуру, особенно во вторник.

Во время ожидаемых локальных ливней на землю будет оседать пыль, создавая эффект «красного дождя», который будет оставлять грязные пятна на автомобилях. При особенно высоких концентрациях эти мельчайшие частицы будут падать из верхних слоев атмосферы на поверхность, где они вместе с летающей вокруг пыльцой могут осложнить состояние здоровья астматиков, аллергиков и страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Последний раз такое происходило во время исключительно сильного загрязнения сахарской пылью в апреле прошлого года.

Пыль из Сахары появляется в атмосфере над Центральной Европой несколько раз подряд в первой половине весны. Причина — песчаные бури, вызванные сильными ветрами в Северной Африке. Ветер переносит мелкую пыль высоко в атмосферу, откуда поток, при правильном расположении формаций давления, приносит ее над нашей территорией.
Чехия погода
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