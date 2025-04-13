ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ущерб от действий чешско-украинской банды фальшивых банкиров превысил 100 миллионов крон

Новости 420on
15 апреля 2025
09:00
779
Главный комиссар отдела аналитики и киберпреступности в Градце-Кралове подал ходатайство о предъявлении обвинения 20 лицам, которые предположительно входили в чешско-украинскую банду фальшивых телефонных банкиров.
Он обвиняет их в том, что они выдавали себя за банкиров и выманили у людей более 100 миллионов крон в период с октября 2022 года по апрель 2024 года, когда были арестованы. Если их признают виновными, им грозит до 13,5 года лишения свободы за мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерной системе и носителю информации, а также участие в организованной преступной группе.

Материалы, собранные полицией в ходе расследования, содержат 62 000 страниц. Обвиняемые и жертвы уже пять недель знакомятся с его текстом.

«Все обвиняемые вместе со своими адвокатами ознакомились с материалами дела. Все, кто был заключен под стражу, остаются под стражей», — сказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова, добавив, что все они должны были знать или понимать, что их действия были направлены на поддержку организованной группы, нацеленной на совершение умышленных преступлений.

Самый большой ущерб составил почти 3 миллиона

Наибольший ущерб фальшивые банкиры нанесли 76-летней женщине, у которой они украли почти 2,85 миллиона крон. А также 74-летней женщине и 58-летнему мужчине, со счетов которых было снято почти 875 000 крон. Лишь нескольким людям повезло не потерять деньги. Например, одной женщине удалось отказаться от перевода на чужой счет и прекратить разговор после первоначального давления с требованием перевести деньги между ее счетами. Двум людям удалось заблокировать банковские операции.

«Еще одному человеку повезло, что он не смог совершить мгновенный платеж. Другой человек, установив на свой компьютер программу удаленного управления и убедившись в необходимости подать заявку на кредит, который уже показался ему подозрительным, намеренно ввел неправильный идентификационный номер, что помешало одобрить кредит на 400 000 крон», — добавила Кормошова.

Преступники арестовали банду в сотрудничестве с украинскими полицейскими в апреле 2024 года. Колл-центр, из которого осуществлялись звонки, находился в Одессе. Звонившие были чехами, завербованными в Чехии 50-летней чешской женщиной.

Изначально в группе было 24 обвиняемых, некоторые из которых были арестованы в Украине. Позднее уголовное преследование четырех обвиняемых было прекращено.

Весной 2024 года полиция депортировала семерых подозреваемых чехов из Украины в Чехию. Украинская полиция задержала 17 украинцев в ходе операции, скоординированной с чешской полицией. По данным украинской полиции, мошенничество было организовано 40-летним украинцем. Мошенники из банды использовали номера реальных сотрудников ЧНБ или полицейских.
мошенничество Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
15 АПРЕЛЯ 2025
548
ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧИ ИНОСТРАНЦЕВ РАБОТАЮТ ТАКСИСТАМИ В ЧЕХИИ, ГОСУДАРСТВО БУДЕТ УЖЕСТОЧАТЬ МЕРЫ
10:00
15 АПРЕЛЯ 2025
477
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ ТУРИСТКА ПОГИБЛА, УПАВ С ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ
08:00
15 АПРЕЛЯ 2025
508
ПОЛИТИКА
КАЛЛАС: ЕС ГОТОВИТ НОВЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ РОССИИ
21:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1166
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА? ЕС ОПАСАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ США
18:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1866
ОБЩЕСТВО
ИЗ АДА ПРОБОК — В РАЙ НА РЕЛЬСАХ: ЧТО ЖДЕТ ПРАГУ К 2050 ГОДУ
15:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1422
ОБЩЕСТВО
ОБВИНЕНИЯ В ТЕРРОРИЗМЕ. ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК И ГРУППА, ОТПРАВИВШАЯ ЧЕХА ВОЕВАТЬ В УКРАИНУ, ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
14:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1843
ОБЩЕСТВО
УПАВШАЯ В ПРОПАСТЬ МАЦОХА ЖЕНЩИНА — МАТЬ СТУДЕНТКИ, КОТОРАЯ ПОГИБЛА НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. ОНА ТАК И НЕ СМИРИЛАСЬ НИ СО СМЕРТЬЮ ДОЧЕРИ, НИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ
10:15
14 АПРЕЛЯ 2025
1060
ОБЩЕСТВО
РОССИЯ НЕСЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К МИРУ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ
09:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1361
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА БЫЛА НАЙДЕНА МЕРТВОЙ НА ДНЕ ПРОПАСТИ МАЦОХА
08:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1998
ЭКОНОМИКА
ŠKODA РЕШИЛА ВЫПУСКАТЬ ОБУВЬ. БОТИНКИ ВЫГЛЯДЯТ КАК НОСКИ С САНДАЛИЯМИ
19:00
13 АПРЕЛЯ 2025
1654
ОБЩЕСТВО
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН В МЕСЯЦ ЗА ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ. НО ПРАВИЛА СТРОГИЕ
17:00
13 АПРЕЛЯ 2025
1876
ЭКОНОМИКА
КОММЕНТАРИЙ: ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЕВРО, МЫ ИДЕМ НАЗАД
15:00
13 АПРЕЛЯ 2025
19148
ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧАМ ЧЕШСКИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ГРОЗЯТ ШТРАФЫ
13:00
13 АПРЕЛЯ 2025
940
ОБЩЕСТВО
ЭКСПЕРТЫ: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПОВЫШАЕТ РИСК ЗАСУХИ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ В ЧЕХИИ
09:00
13 АПРЕЛЯ 2025
2738
ОБЩЕСТВО
МОЛОДЫЕ ИНОСТРАНЦЫ УСТРОИЛИ ПОНОЖОВЩИНУ ПЕРЕД ОБЩЕЖИТИЕМ В БРНО