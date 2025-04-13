Ущерб от действий чешско-украинской банды фальшивых банкиров превысил 100 миллионов крон

Он обвиняет их в том, что они выдавали себя за банкиров и выманили у людей более 100 миллионов крон в период с октября 2022 года по апрель 2024 года, когда были арестованы. Если их признают виновными, им грозит до 13,5 года лишения свободы за мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерной системе и носителю информации, а также участие в организованной преступной группе.





Материалы, собранные полицией в ходе расследования, содержат 62 000 страниц. Обвиняемые и жертвы уже пять недель знакомятся с его текстом.





«Все обвиняемые вместе со своими адвокатами ознакомились с материалами дела. Все, кто был заключен под стражу, остаются под стражей», — сказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова, добавив, что все они должны были знать или понимать, что их действия были направлены на поддержку организованной группы, нацеленной на совершение умышленных преступлений.





Самый большой ущерб составил почти 3 миллиона





Наибольший ущерб фальшивые банкиры нанесли 76-летней женщине, у которой они украли почти 2,85 миллиона крон. А также 74-летней женщине и 58-летнему мужчине, со счетов которых было снято почти 875 000 крон. Лишь нескольким людям повезло не потерять деньги. Например, одной женщине удалось отказаться от перевода на чужой счет и прекратить разговор после первоначального давления с требованием перевести деньги между ее счетами. Двум людям удалось заблокировать банковские операции.





«Еще одному человеку повезло, что он не смог совершить мгновенный платеж. Другой человек, установив на свой компьютер программу удаленного управления и убедившись в необходимости подать заявку на кредит, который уже показался ему подозрительным, намеренно ввел неправильный идентификационный номер, что помешало одобрить кредит на 400 000 крон», — добавила Кормошова.





Преступники арестовали банду в сотрудничестве с украинскими полицейскими в апреле 2024 года. Колл-центр, из которого осуществлялись звонки, находился в Одессе. Звонившие были чехами, завербованными в Чехии 50-летней чешской женщиной.





Изначально в группе было 24 обвиняемых, некоторые из которых были арестованы в Украине. Позднее уголовное преследование четырех обвиняемых было прекращено.





Весной 2024 года полиция депортировала семерых подозреваемых чехов из Украины в Чехию. Украинская полиция задержала 17 украинцев в ходе операции, скоординированной с чешской полицией. По данным украинской полиции, мошенничество было организовано 40-летним украинцем. Мошенники из банды использовали номера реальных сотрудников ЧНБ или полицейских.