ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Большинство чехов поддерживает военную помощь Украине, показал опрос

Новости и статьи
15 апреля 2025
16:30
280
47% людей согласны с действиями правительства в поддержку Украины, которая сопротивляется российской агрессии. О своём несогласии заявил 31% респондентов, участвовавших в опросе CVVM. Большинство опрошенных (58%) поддерживают оказание военной помощи украинцам. С другой стороны, общество разделилось по вопросу возможной отправки чешских солдат в миротворческую миссию. За это высказались 45%, против — 43%, говорится в опросе.
Чехи воспринимают конфликт в Украине, который был полностью развязан в результате российской агрессии в феврале 2022 года, как угрозу глобальному миру (74%) и европейской безопасности (71%). Две трети респондентов воспринимают войну как опасность для Чешской Республики.

Действия правительства поддерживают менее половины населения (47%). 31% респондентов заявили о своём несогласии, однако в опросе не уточняется, считают ли они нынешнюю помощь чрезмерной или недостаточной. Вариант «ни согласен, ни не согласен» выбрали 19% участников опроса, остальные ответили «не знаю».

Доля сторонников помощи Украине уменьшается с увеличением возраста и возрастает с более высоким уровнем образования, интересом к ситуации на поле боевых действий, а также с растущим чувством угрозы. Неудивительно, что действия кабинета министров больше поддерживают избиратели правящих партий.

По мнению 55% респондентов, главной целью должно быть установление мира, даже ценой украинских уступок. Треть людей (32%), напротив, отвергают уступки агрессору. Остальные выбрали ответ «не знаю».

Чехи однозначно поддерживают дальнейшее дипломатическое давление на Россию (77%) и её экономическую и политическую изоляцию (60%). Оказание военной помощи приветствуют 58%, а финансовой — 55% респондентов.

В то время как возможность отправки войск на миротворческую миссию рассматривается неопределённо, гипотетическая отправка войск на боевую миссию в целом оценивается населением отрицательно. 71% опрошенных высказался против этого, 18% — за.

Опрос проводился с 14 по 25 марта, в нём приняли участие 1 037 респондентов.
война Россия Украина
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
15 АПРЕЛЯ 2025
412
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИЮ ПРИДЕТ ПЫЛЬ ИЗ САХАРЫ. ОНА ПРОДЕРЖИТСЯ ДО ПАСХИ И МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ
14:00
15 АПРЕЛЯ 2025
1618
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ У ИНОСТРАНЦА В АВТОМОБИЛЕ НАШЛИ ПОЧТИ МИЛЛИОН КРОН. ОН НЕ СМОГ ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ, ТАМОЖЕННИКИ ИХ КОНФИКСОВАЛИ
11:30
15 АПРЕЛЯ 2025
1826
ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧИ ИНОСТРАНЦЕВ РАБОТАЮТ ТАКСИСТАМИ В ЧЕХИИ, ГОСУДАРСТВО БУДЕТ УЖЕСТОЧАТЬ МЕРЫ
10:00
15 АПРЕЛЯ 2025
843
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ ТУРИСТКА ПОГИБЛА, УПАВ С ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ
09:00
15 АПРЕЛЯ 2025
1181
ОБЩЕСТВО
УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЧЕШСКО-УКРАИНСКОЙ БАНДЫ ФАЛЬШИВЫХ БАНКИРОВ ПРЕВЫСИЛ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
08:00
15 АПРЕЛЯ 2025
734
ПОЛИТИКА
КАЛЛАС: ЕС ГОТОВИТ НОВЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ РОССИИ
21:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1377
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА? ЕС ОПАСАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ США
18:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2255
ОБЩЕСТВО
ИЗ АДА ПРОБОК — В РАЙ НА РЕЛЬСАХ: ЧТО ЖДЕТ ПРАГУ К 2050 ГОДУ
15:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1682
ОБЩЕСТВО
ОБВИНЕНИЯ В ТЕРРОРИЗМЕ. ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК И ГРУППА, ОТПРАВИВШАЯ ЧЕХА ВОЕВАТЬ В УКРАИНУ, ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
14:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2077
ОБЩЕСТВО
УПАВШАЯ В ПРОПАСТЬ МАЦОХА ЖЕНЩИНА — МАТЬ СТУДЕНТКИ, КОТОРАЯ ПОГИБЛА НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. ОНА ТАК И НЕ СМИРИЛАСЬ НИ СО СМЕРТЬЮ ДОЧЕРИ, НИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ
10:15
14 АПРЕЛЯ 2025
1193
ОБЩЕСТВО
РОССИЯ НЕСЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К МИРУ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ
09:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1505
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА БЫЛА НАЙДЕНА МЕРТВОЙ НА ДНЕ ПРОПАСТИ МАЦОХА
08:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2210
ЭКОНОМИКА
ŠKODA РЕШИЛА ВЫПУСКАТЬ ОБУВЬ. БОТИНКИ ВЫГЛЯДЯТ КАК НОСКИ С САНДАЛИЯМИ
19:00
13 АПРЕЛЯ 2025
1784
ОБЩЕСТВО
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН В МЕСЯЦ ЗА ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ. НО ПРАВИЛА СТРОГИЕ
17:00
13 АПРЕЛЯ 2025
2007
ЭКОНОМИКА
КОММЕНТАРИЙ: ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЕВРО, МЫ ИДЕМ НАЗАД