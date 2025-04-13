Большинство чехов поддерживает военную помощь Украине, показал опрос
15 апреля 2025
16:30
280
47% людей согласны с действиями правительства в поддержку Украины, которая сопротивляется российской агрессии. О своём несогласии заявил 31% респондентов, участвовавших в опросе CVVM. Большинство опрошенных (58%) поддерживают оказание военной помощи украинцам. С другой стороны, общество разделилось по вопросу возможной отправки чешских солдат в миротворческую миссию. За это высказались 45%, против — 43%, говорится в опросе.
Чехи воспринимают конфликт в Украине, который был полностью развязан в результате российской агрессии в феврале 2022 года, как угрозу глобальному миру (74%) и европейской безопасности (71%). Две трети респондентов воспринимают войну как опасность для Чешской Республики.
Действия правительства поддерживают менее половины населения (47%). 31% респондентов заявили о своём несогласии, однако в опросе не уточняется, считают ли они нынешнюю помощь чрезмерной или недостаточной. Вариант «ни согласен, ни не согласен» выбрали 19% участников опроса, остальные ответили «не знаю».
Доля сторонников помощи Украине уменьшается с увеличением возраста и возрастает с более высоким уровнем образования, интересом к ситуации на поле боевых действий, а также с растущим чувством угрозы. Неудивительно, что действия кабинета министров больше поддерживают избиратели правящих партий.
По мнению 55% респондентов, главной целью должно быть установление мира, даже ценой украинских уступок. Треть людей (32%), напротив, отвергают уступки агрессору. Остальные выбрали ответ «не знаю».
Чехи однозначно поддерживают дальнейшее дипломатическое давление на Россию (77%) и её экономическую и политическую изоляцию (60%). Оказание военной помощи приветствуют 58%, а финансовой — 55% респондентов.
В то время как возможность отправки войск на миротворческую миссию рассматривается неопределённо, гипотетическая отправка войск на боевую миссию в целом оценивается населением отрицательно. 71% опрошенных высказался против этого, 18% — за.
Опрос проводился с 14 по 25 марта, в нём приняли участие 1 037 респондентов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
15 АПРЕЛЯ 2025
412
11:30
15 АПРЕЛЯ 2025
1826
10:00
15 АПРЕЛЯ 2025
843
09:00
15 АПРЕЛЯ 2025
1181
08:00
15 АПРЕЛЯ 2025
734
21:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1377
18:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2255
10:15
14 АПРЕЛЯ 2025
1193
09:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1505
08:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2210
19:00
13 АПРЕЛЯ 2025
1784
17:00
13 АПРЕЛЯ 2025
2007