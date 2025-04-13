Большинство чехов поддерживает военную помощь Украине, показал опрос

Чехи воспринимают конфликт в Украине, который был полностью развязан в результате российской агрессии в феврале 2022 года, как угрозу глобальному миру (74%) и европейской безопасности (71%). Две трети респондентов воспринимают войну как опасность для Чешской Республики.





Действия правительства поддерживают менее половины населения (47%). 31% респондентов заявили о своём несогласии, однако в опросе не уточняется, считают ли они нынешнюю помощь чрезмерной или недостаточной. Вариант «ни согласен, ни не согласен» выбрали 19% участников опроса, остальные ответили «не знаю».





Доля сторонников помощи Украине уменьшается с увеличением возраста и возрастает с более высоким уровнем образования, интересом к ситуации на поле боевых действий, а также с растущим чувством угрозы. Неудивительно, что действия кабинета министров больше поддерживают избиратели правящих партий.





По мнению 55% респондентов, главной целью должно быть установление мира, даже ценой украинских уступок. Треть людей (32%), напротив, отвергают уступки агрессору. Остальные выбрали ответ «не знаю».





Чехи однозначно поддерживают дальнейшее дипломатическое давление на Россию (77%) и её экономическую и политическую изоляцию (60%). Оказание военной помощи приветствуют 58%, а финансовой — 55% респондентов.





В то время как возможность отправки войск на миротворческую миссию рассматривается неопределённо, гипотетическая отправка войск на боевую миссию в целом оценивается населением отрицательно. 71% опрошенных высказался против этого, 18% — за.





Опрос проводился с 14 по 25 марта, в нём приняли участие 1 037 респондентов.