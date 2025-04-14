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В Чехии усиливается почвенная засуха

Новости и статьи
15 апреля 2025
19:30
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Погода последних двух-трех месяцев привела к тому, что на значительной части территории Чешской Республики постепенно установилась очень сильная почвенная засуха. По данным сайта Intersucho, в настоящее время 7% территории страны находятся в экстремальной засухе, что является наихудшим показателем, 10% — в состоянии исключительной засухи и еще 21% — в сильной засухе. Таким образом, почти 40% территории заметно суше, чем в среднем за 1961–2015 годы. Наихудшая ситуация по сравнению со средними показателями наблюдается в Высочине, Злинском крае, Есениках и предгорьях, а также в Пардубицком крае. Однако в той или иной степени затронуты все регионы.
По сравнению со средними значениями ситуация такая же или лучше только на 9% территории. Согласно прогнозам, в течение следующей недели положение не должно значительно ухудшиться, но и улучшения тоже не предвидится. В Моравии во вторник должен пройти дождь, в пятницу — на всей территории. «В целом за неделю выпадет в основном до 20 миллиметров осадков», — сообщают учёные на своём сайте. Это означает, что прогнозируемые дожди помогут не допустить усугубления обстановки, но не смогут существенно её исправить.

Для фермеров ситуация уже становится проблематичной. В это время года озимые культуры уже расходуют воду для своего роста, а яровые, которым она необходима для прорастания, постепенно высеваются. «Полевым и постоянным культурам не хватает влаги, и засуха начинает оказывать негативное влияние, особенно на озимый рапс и озимые зерновые. Развитие многолетних кормовых культур пока сдерживается более низкими температурами в некоторых районах. Яровые зерновые и мак также с трудом всходят из-за недостатка влаги», — резюмируют авторы сайта отчёты отдельных фермеров.

С этой весны учёные также отслеживают так называемый кумулятивный стресс. Он показывает, какая часть последних шести месяцев с момента обновления данных прошла в условиях дефицита влаги в почве — количество дней, когда относительное насыщение почвы влагой было ниже 50%. До сих пор эксперты фиксировали это состояние в основном в южной Моравии, больше всего в юго-западной части региона.
погода экология Чехия
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