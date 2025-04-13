Тысячи иностранцев работают таксистами в Чехии, государство будет ужесточать меры

При этом права будут выдаваться только на время пребывания в стране. Проверки также будут обеспечивать городские и муниципальные полицейские.



В прошлом году пражская мэрия выдала 5 405 лицензий на такси, что в два раза больше, чем в 2020 г. Сейчас по улицам столицы курсирует около 16 000 такси. Но для комфортного удовлетворения спроса достаточно 3500, согласно данным февральского Плана устойчивой мобильности муниципального транспортного департамента, который в первую очередь направлен на борьбу с ростом выбросов в атмосферу от такси.



Как сообщил представитель мэрии Праги Вит Хофман, количество такси в столице сложно оценить. На самом деле, некоторые таксисты, получившие лицензии в соседних муниципалитетах, таких как Роуднице-над-Лабем, Брандыш-над-Лабем и Черношице, также ездят по Праге.



«Город Прага считает нынешнюю ситуацию в сфере такси тревожной. С появлением альтернативных служб такси Uber и Bolt наблюдается огромный наплыв желающих получить лицензию таксиста из числа граждан третьих стран», — добавил Хофман.



По его словам, эти иностранцы часто не знают дороги в Праге, не обладают необходимыми навыками вождения и не знают правил дорожного движения. Таким образом, они подвергают опасности не только пассажиров, но и других участников дорожного движения.



«Поэтому несколько месяцев назад мы вступили в переговоры с Министерством транспорта и представили предложения по изменению Закона о дорожном транспорте, которые могли бы улучшить ситуацию», — заключил пресс-секретарь.



Но у этой ситуации есть две стороны. В центре Праги такси, заказанное с платформы, обычно приезжает в течение нескольких минут, а поездка на такси часто обходится дешевле, чем на «классических такси» несколько лет назад.



Однако иностранцы, как правило, неопытны. «Иногда мне было страшновато общаться с иностранными таксистами. Они совершают опасные маневры, например, быстро поворачивают даже через сплошную линию, потому что навигатор направляет их туда в последний момент», — рассказывает Роман Будский с транспортной платформы Vize 0.



Рост числа аварий с участием такси подтверждает и статистика страховых компаний. Однако страховые компании не фиксируют национальность водителя, поскольку машины в основном принадлежат компаниям.



Согласно пояснительной записке, большинство из 14 808 лицензий таксистов были получены чешскими водителями. Но это лишь незначительное большинство, поскольку власти выдали более 6 000 лицензий гражданам Украины, 1 153 — узбекам и 117 — нигерийцам.



«Многие водители из альтернативных транспортных компаний продолжают работать в Чехии даже после истечения срока действия их разрешений на работу. Часто это люди из стран, не входящих в ЕС, иногда пребывающие здесь нелегально или по туристическим визам», — говорит пресс-секретарь министерства Алена Мюль.



Поэтому группа пражских депутатов добилась ужесточения правил для таксистов из третьих стран в поправке к Закону о дорожном движении, которая должна вступить в силу в июле. Поправку поддержал министр транспорта Мартин Купка (ODS). Поправка, включая данное изменение, была одобрена Сенатом на прошлой неделе и теперь ожидает подписи президента.



Водители такси должны будут иметь водительское удостоверение, выданное в Чехии или в других странах ЕС. Кроме того, новая лицензия на такси будет выдаваться только на период разрешенного пребывания в стране. До сих пор лицензия выдавалась на пять лет.



Таксисты будут обязаны использовать только автомобиль, зарегистрированный в реестре транспортных средств такси.



«Муниципальная полиция будет уполномочена останавливать автомобили такси только для проверки соблюдения обязательств в этой области. Таким образом, проверки больше не будут связаны исключительно с безопасностью на дорогах и движением транспорта», — добавил пресс-секретарь.



А вот иностранцам больше не придется брать уроки вождения в Чехии. Если иностранец пробудет в стране не менее шести месяцев и докажет свое постоянное место жительства, он сможет обменять свои права на чешские, говорится в сообщении министерства.



В случае нарушения правил вождения, то есть получения 12 штрафных баллов, водитель должен сдать свои чешские права, и они будут возвращены ему только при соблюдении определенных условий. Водителю разрешается сохранить иностранное удостоверение, но в течение года он не имеет права управлять автомобилем.



«Мы в курсе изменений. Мы планируем скорректировать все наши внутренние процессы, чтобы полностью соответствовать новым требованиям», — сказал Йозеф Рюкль, генеральный менеджер компании Bolt в Чехии и Словакии.