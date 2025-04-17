Жара и наводнения. У нас не будет другого выбора, кроме как адаптироваться к быстрому изменению климата

2024 год побил предыдущий рекорд, установленный в Европе в 2023 году, и стал самым теплым годом на Старом континенте. Подобное положение дело было почти на половине территории, особенно в центральной, восточной и юго-восточной Европе.





Таков главный итог отчета о состоянии климата в Европе в 2024 году, опубликованного Службой изменения климата Copernicus (C3S) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО).





«В этом докладе подчеркивается, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом и испытывает серьезные последствия экстремальных погодных явлений и изменения климата. Каждая дополнительная доля градуса повышения температуры очень важна, поскольку несет в себе дополнительные риски для нашей жизни, экономики и планеты», — сказала Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, комментируя доклад.





Опустошительные наводнения





Помимо высоких среднегодовых температур, прошлый год принес в Европу ряд экстремальных погодных явлений. Наибольшее влияние оказали наводнения, которые стали самыми масштабными с 2013 года. Почти на трети речной сети Европы в прошлом году наблюдались самые высокие уровни.





Сильные штормы и наводнения поставили под угрозу жизнь примерно 413 000 европейцев, в результате чего погибло не менее 335 жителей. Ущерб, нанесенный этими стихиями в 2024 году, оценивается не менее чем в 18 миллиардов евро (452 миллиарда крон).





Сильнейшие наводнения обрушились на Центральную Европу, включая Чехию, осенью, когда шторм «Борис» принес обильные и продолжительные дожди. Значительное наводнение также произошло в испанском регионе Валенсия в конце октября. Во время этих событий были установлены национальные максимумы по количеству осадков, а в результате погибли 232 человека.





Основным фактором, повлиявшим на увеличение частоты разрушительных наводнений в прошлом году, стала очень высокая температура моря, которая, например, в Средиземном море была на 1,2°C выше среднего многолетнего значения. Теплый и влажный морской воздух, который чаще всего достигал европейской суши, привел к выпадению большого количества осадков. Например, в Западной Европе был один из десяти самых влажных годов с 1950 года.





Кроме того, во Всемирном докладе о климате IPCC ранее сообщалось, что за последние три десятилетия произошло самое большое количество наводнений за последние 500 лет. Европа является одним из регионов с наибольшим прогнозируемым увеличением риска затопления.





Сильные волны жары





Конечно, теплый 2024 год также принес с собой более частую жаркую погоду в летние месяцы. В целом было зафиксировано второе за всю историю измерений количество дней с высокой тепловой нагрузкой и теплых тропических ночей. Кроме того, в среднем почти половина дней в Европе была значительно жарче среднего многолетнего значения, а 12% дней были самыми теплыми за всю историю наблюдений.





Больше всего пострадала юго-восточная часть, где в июле наблюдалась самая продолжительная за всю историю наблюдений тепловая волна, длившаяся 13 дней.





За последнее десятилетие жара в Европе стала значительно интенсивнее. Тепло, вызванное ею в летние месяцы, может подвергнуть организм термическому стрессу и тем самым оказать значительное негативное влияние на здоровье.





Согласно докладу IPCC, температура у нас повышается быстрее, чем в остальном мире, что также приведет к увеличению частоты и интенсивности экстремальной летней жары. При глобальном потеплении на 1,5 градуса это может привести к 30 000 смертей от жары в год.





Исчезающие ледники





Напротив, количество дней с отрицательными температурами сокращается. Примерно на 70% территории Европы в 2024 году будет менее трех месяцев с морозными днями. Это самый большой показатель за всю историю наблюдений.





Более теплое лето и более мягкая зима также привели к значительной потере ледников — в 2024 году в Скандинавии и на Шпицбергене была потеряна самая большая ледниковая масса за всю историю наблюдений: средняя толщина ледника уменьшилась до 2,7 метра.





В Альпах за последние 25 лет исчезло около 40% горных ледников, значительные потери были зафиксированы и в прошлом году.





Адаптация к изменению климата





К изменениям климата, происходящим на европейском континенте, все чаще приходится приспосабливаться. Хотя Европа является регионом, наиболее пострадавшим от текущего изменения климата, его последствия могут быть смягчены благодаря эффективным усилиям по адаптации.





Например, более половины европейских городов в настоящее время имеют специальные планы по адаптации к изменению климата, что является обнадеживающим прогрессом по сравнению с примерно четвертью городов в 2018 году. Доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Европе также достигла пикового уровня в 45% в 2024 году.





К сожалению, Чешская Республика значительно отстает в этом отношении, поскольку во многих муниципалитетах и регионах отсутствует системный подход к рискам, связанным с экстремальными погодными условиями. Кроме того, по данным сайта «Климатические факты», Чехия находится в самом низу рейтинга ЕС по использованию возобновляемых источников энергии — 15%.





«Адаптация к изменению климата — это необходимость на сегодняшний день. ВМО и ее партнеры активизируют усилия по укреплению систем раннего предупреждения и климатических служб, чтобы помочь обществу стать более устойчивым. Мы добиваемся прогресса, но нам нужно идти дальше, быстрее и вместе», — добавила Селеста Сауло.