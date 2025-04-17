Общие электросамокаты в Праге должны исчезнуть, новый закон их не предусматривает
20 апреля 2025
15:00
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Прага не планирует разрешать парковку электрических скутеров в рамках грядущей системы эксплуатации транспортных средств общего пользования. Поэтому их операторы не смогут предлагать их в мегаполисе, по словам заместителя мэра Зденека Гржиба. Жители центра города давно жалуются на неосмотрительное использование общих электросамокатов, особенно туристами. Владельцы по-прежнему будут предлагать электровелосипеды и просто велосипеды, но парковаться можно будет только в специально отведенных местах.
Новая система регулирования транспортных средств общего пользования разрабатывается городом с прошлого года и будет основана на договорах между TSK и операторами велосипедов и электровелосипедов, которые можно будет оставлять только в специально отведенных общественных местах. Парковать там электросамокаты будет запрещено. Если пользователи оставят их в другом месте, TSK их заберет.
Гржиб добавил, что теоретически операторы могли бы заключить договор с частными лицами, но это очень сложно, и город не предполагает, что это произойдет.
Ожидается, что городской совет одобрит разрешение на использование компанией TSK мест, предназначенных для парковки велосипедов, до конца мая, после чего город сможет заключить договоры с отдельными сервисами. Они будут платить по 25 крон в месяц за парковку каждого средства.
Жители Праги также смогут использовать зарезервированные места для своих велосипедов.
После одобрения совета и подписи договоров операторы электросамокатов получат срок, в течение которого они должны будут убрать транспортные средства с улиц.
Причиной исключения из системы является давняя критика со стороны жителей и районов в центре Праги. «У нас почти в два раза больше нарушений, связанных с электрическими самокатами, чем с велосипедами, и почти в пять раз больше штрафов», — говорят в мэрии.
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