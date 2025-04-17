Общие электросамокаты в Праге должны исчезнуть, новый закон их не предусматривает

Новая система регулирования транспортных средств общего пользования разрабатывается городом с прошлого года и будет основана на договорах между TSK и операторами велосипедов и электровелосипедов, которые можно будет оставлять только в специально отведенных общественных местах. Парковать там электросамокаты будет запрещено. Если пользователи оставят их в другом месте, TSK их заберет.





Гржиб добавил, что теоретически операторы могли бы заключить договор с частными лицами, но это очень сложно, и город не предполагает, что это произойдет.





Ожидается, что городской совет одобрит разрешение на использование компанией TSK мест, предназначенных для парковки велосипедов, до конца мая, после чего город сможет заключить договоры с отдельными сервисами. Они будут платить по 25 крон в месяц за парковку каждого средства.





Жители Праги также смогут использовать зарезервированные места для своих велосипедов.





После одобрения совета и подписи договоров операторы электросамокатов получат срок, в течение которого они должны будут убрать транспортные средства с улиц.





Причиной исключения из системы является давняя критика со стороны жителей и районов в центре Праги. «У нас почти в два раза больше нарушений, связанных с электрическими самокатами, чем с велосипедами, и почти в пять раз больше штрафов», — говорят в мэрии.