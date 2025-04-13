В Чехии у иностранца в автомобиле нашли почти миллион крон. Он не смог объяснить происхождение денег, таможенники их конфиксовали

«В автомобиле с тонированными стеклами была большая сумма наличных денег. Таможенники обнаружили в нем почти миллион крон. Перевозка такой суммы представляет собой проблему, когда владелец не может объяснить ее происхождение», — заявил Кубенц, пресс-секретарь таможенного управления Оломоуцкого региона.



Во время досмотра иностранец сказал таможенникам, что у него с собой 300 000 чешских крон, которые он намеревался использовать для покупки автозапчастей в Чехии. Однако при тщательном осмотре автомобиля выяснилось, что это далеко не все перевозимые наличные.



«Под средним сиденьем в кабине водителя было обнаружено еще 585 000 крон, которые водитель скрыл от патруля. По его последующему заявлению, он перевозил почти миллион крон, поскольку имеет дело с организациями, которые принимают только наличные», — заявил пресс-секретарь.



Таможенный патруль изъял деньги, потому что подозревал, что это может быть отмывание доходов, полученных преступным путем. «51-летнему водителю теперь грозит конфискация суммы и штраф до 10 миллионов чешских крон за нарушение обязательства предоставить идентификационные данные и другую дополнительную информацию о наличных», - сказал Кубенц.



Максимум 15 000 евро



30 декабря прошлого года вступила в силу поправка к закону «О некоторых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая расширила полномочия таможенников.



«Речь идет о перевозке денег или их отправке или получения на сумму более 15 000 евро (около 375 000 крон) в пределах Европейского союза», — подчеркнул пресс-секретарь.



Вновь введенное информационное обязательство не требует подачи письменного уведомления, как в случае с ввозом и вывозом наличных из ЕС, а включает в себя обязанность контролируемого лица предоставить таможне идентификационные данные и другую дополнительную информацию о перевозимых наличных и их назначении.