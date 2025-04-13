В Чехии у иностранца в автомобиле нашли почти миллион крон. Он не смог объяснить происхождение денег, таможенники их конфиксовали
15 апреля 2025
14:00
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Почти миллион крон обнаружили таможенники на прошлой неделе при проверке автомобиля под Простейовом. В автомобиле находился гражданин Польши. Иностранец не смог объяснить происхождение финансовых средств.
«В автомобиле с тонированными стеклами была большая сумма наличных денег. Таможенники обнаружили в нем почти миллион крон. Перевозка такой суммы представляет собой проблему, когда владелец не может объяснить ее происхождение», — заявил Кубенц, пресс-секретарь таможенного управления Оломоуцкого региона.
Во время досмотра иностранец сказал таможенникам, что у него с собой 300 000 чешских крон, которые он намеревался использовать для покупки автозапчастей в Чехии. Однако при тщательном осмотре автомобиля выяснилось, что это далеко не все перевозимые наличные.
«Под средним сиденьем в кабине водителя было обнаружено еще 585 000 крон, которые водитель скрыл от патруля. По его последующему заявлению, он перевозил почти миллион крон, поскольку имеет дело с организациями, которые принимают только наличные», — заявил пресс-секретарь.
Таможенный патруль изъял деньги, потому что подозревал, что это может быть отмывание доходов, полученных преступным путем. «51-летнему водителю теперь грозит конфискация суммы и штраф до 10 миллионов чешских крон за нарушение обязательства предоставить идентификационные данные и другую дополнительную информацию о наличных», - сказал Кубенц.
Максимум 15 000 евро
30 декабря прошлого года вступила в силу поправка к закону «О некоторых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая расширила полномочия таможенников.
«Речь идет о перевозке денег или их отправке или получения на сумму более 15 000 евро (около 375 000 крон) в пределах Европейского союза», — подчеркнул пресс-секретарь.
Вновь введенное информационное обязательство не требует подачи письменного уведомления, как в случае с ввозом и вывозом наличных из ЕС, а включает в себя обязанность контролируемого лица предоставить таможне идентификационные данные и другую дополнительную информацию о перевозимых наличных и их назначении.
Во время досмотра иностранец сказал таможенникам, что у него с собой 300 000 чешских крон, которые он намеревался использовать для покупки автозапчастей в Чехии. Однако при тщательном осмотре автомобиля выяснилось, что это далеко не все перевозимые наличные.
«Под средним сиденьем в кабине водителя было обнаружено еще 585 000 крон, которые водитель скрыл от патруля. По его последующему заявлению, он перевозил почти миллион крон, поскольку имеет дело с организациями, которые принимают только наличные», — заявил пресс-секретарь.
Таможенный патруль изъял деньги, потому что подозревал, что это может быть отмывание доходов, полученных преступным путем. «51-летнему водителю теперь грозит конфискация суммы и штраф до 10 миллионов чешских крон за нарушение обязательства предоставить идентификационные данные и другую дополнительную информацию о наличных», - сказал Кубенц.
Максимум 15 000 евро
30 декабря прошлого года вступила в силу поправка к закону «О некоторых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая расширила полномочия таможенников.
«Речь идет о перевозке денег или их отправке или получения на сумму более 15 000 евро (около 375 000 крон) в пределах Европейского союза», — подчеркнул пресс-секретарь.
Вновь введенное информационное обязательство не требует подачи письменного уведомления, как в случае с ввозом и вывозом наличных из ЕС, а включает в себя обязанность контролируемого лица предоставить таможне идентификационные данные и другую дополнительную информацию о перевозимых наличных и их назначении.
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