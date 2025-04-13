ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии у иностранца в автомобиле нашли почти миллион крон. Он не смог объяснить происхождение денег, таможенники их конфиксовали

Новости 420on
15 апреля 2025
14:00
1621
Почти миллион крон обнаружили таможенники на прошлой неделе при проверке автомобиля под Простейовом. В автомобиле находился гражданин Польши. Иностранец не смог объяснить происхождение финансовых средств.
«В автомобиле с тонированными стеклами была большая сумма наличных денег. Таможенники обнаружили в нем почти миллион крон. Перевозка такой суммы представляет собой проблему, когда владелец не может объяснить ее происхождение», — заявил Кубенц, пресс-секретарь таможенного управления Оломоуцкого региона.

Во время досмотра иностранец сказал таможенникам, что у него с собой 300 000 чешских крон, которые он намеревался использовать для покупки автозапчастей в Чехии. Однако при тщательном осмотре автомобиля выяснилось, что это далеко не все перевозимые наличные.

«Под средним сиденьем в кабине водителя было обнаружено еще 585 000 крон, которые водитель скрыл от патруля. По его последующему заявлению, он перевозил почти миллион крон, поскольку имеет дело с организациями, которые принимают только наличные», — заявил пресс-секретарь.

Таможенный патруль изъял деньги, потому что подозревал, что это может быть отмывание доходов, полученных преступным путем. «51-летнему водителю теперь грозит конфискация суммы и штраф до 10 миллионов чешских крон за нарушение обязательства предоставить идентификационные данные и другую дополнительную информацию о наличных», - сказал Кубенц.

Максимум 15 000 евро

30 декабря прошлого года вступила в силу поправка к закону «О некоторых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая расширила полномочия таможенников.

«Речь идет о перевозке денег или их отправке или получения на сумму более 15 000 евро (около 375 000 крон) в пределах Европейского союза», — подчеркнул пресс-секретарь.

Вновь введенное информационное обязательство не требует подачи письменного уведомления, как в случае с ввозом и вывозом наличных из ЕС, а включает в себя обязанность контролируемого лица предоставить таможне идентификационные данные и другую дополнительную информацию о перевозимых наличных и их назначении.
Чехия деньги таможня иностранцы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
15 АПРЕЛЯ 2025
280
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ, ПОКАЗАЛ ОПРОС
15:00
15 АПРЕЛЯ 2025
412
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИЮ ПРИДЕТ ПЫЛЬ ИЗ САХАРЫ. ОНА ПРОДЕРЖИТСЯ ДО ПАСХИ И МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ
11:30
15 АПРЕЛЯ 2025
1827
ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧИ ИНОСТРАНЦЕВ РАБОТАЮТ ТАКСИСТАМИ В ЧЕХИИ, ГОСУДАРСТВО БУДЕТ УЖЕСТОЧАТЬ МЕРЫ
10:00
15 АПРЕЛЯ 2025
843
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ ТУРИСТКА ПОГИБЛА, УПАВ С ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ
09:00
15 АПРЕЛЯ 2025
1181
ОБЩЕСТВО
УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЧЕШСКО-УКРАИНСКОЙ БАНДЫ ФАЛЬШИВЫХ БАНКИРОВ ПРЕВЫСИЛ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
08:00
15 АПРЕЛЯ 2025
734
ПОЛИТИКА
КАЛЛАС: ЕС ГОТОВИТ НОВЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ РОССИИ
21:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1377
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА? ЕС ОПАСАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ США
18:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2255
ОБЩЕСТВО
ИЗ АДА ПРОБОК — В РАЙ НА РЕЛЬСАХ: ЧТО ЖДЕТ ПРАГУ К 2050 ГОДУ
15:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1682
ОБЩЕСТВО
ОБВИНЕНИЯ В ТЕРРОРИЗМЕ. ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК И ГРУППА, ОТПРАВИВШАЯ ЧЕХА ВОЕВАТЬ В УКРАИНУ, ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
14:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2077
ОБЩЕСТВО
УПАВШАЯ В ПРОПАСТЬ МАЦОХА ЖЕНЩИНА — МАТЬ СТУДЕНТКИ, КОТОРАЯ ПОГИБЛА НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. ОНА ТАК И НЕ СМИРИЛАСЬ НИ СО СМЕРТЬЮ ДОЧЕРИ, НИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ
10:15
14 АПРЕЛЯ 2025
1193
ОБЩЕСТВО
РОССИЯ НЕСЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К МИРУ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ
09:00
14 АПРЕЛЯ 2025
1505
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА БЫЛА НАЙДЕНА МЕРТВОЙ НА ДНЕ ПРОПАСТИ МАЦОХА
08:00
14 АПРЕЛЯ 2025
2210
ЭКОНОМИКА
ŠKODA РЕШИЛА ВЫПУСКАТЬ ОБУВЬ. БОТИНКИ ВЫГЛЯДЯТ КАК НОСКИ С САНДАЛИЯМИ
19:00
13 АПРЕЛЯ 2025
1784
ОБЩЕСТВО
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН В МЕСЯЦ ЗА ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ. НО ПРАВИЛА СТРОГИЕ
17:00
13 АПРЕЛЯ 2025
2007
ЭКОНОМИКА
КОММЕНТАРИЙ: ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЕВРО, МЫ ИДЕМ НАЗАД