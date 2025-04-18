Производить ядерное оружие в Чехии? Полная чушь

Властислав Бриз, который, помимо соперничества ядерных держав и истории развития ядерного оружия, занимается также экономикой, объясняет, как происходит производство компонентов, необходимых для ядерного оружия, и что усложняет этот процесс.





«Несколько недель назад СМИ обсуждали заявление военного аналитика Лукаша Висингра о том, что Чехия должна производить собственное ядерное оружие. Конечно, это может стать поводом для заголовков, но дебаты с политиками, которые знают о предмете столько же, сколько и широкая публика, не могли привести ни к чему полезному.





Как и следовало ожидать, никто из участников дебатов не затронул такие "мелочи", как необходимость выхода из ряда международных договоров. Никто даже не затронул временной фактор, не говоря уже о финансовых требованиях такого проекта.





Единственное, что показал этот случай, — это полную оторванность СМИ от реального мира, ведь изначально каждый должен был бы спросить, а где на территории нашей страны, в которой сложно получить разрешение на объездную дорогу для любого муниципалитета, может "пройти" строительство предприятия по обогащению урана в военных целях. Столь же плоскими являются рассуждения на тему "если бы Украина сохранила ядерное оружие, то войны бы не было".





Само ядерное оружие — это одна из многих проблем в комплексном решении. Не менее, а возможно, и более сложно уменьшить ядерное оружие и получить для него средство доставки, которое потенциальному противнику будет сложно уничтожить.





Учитывая нынешнее состояние отношений между Соединенными Штатами и остальными членами НАТО, важно также понимать, как работает или не работает ядерное сдерживание. Если произойдет наихудший сценарий, а именно отказ США от участия в ядерном зонтике, который защищал Европу (ранее Западную, а теперь и Центральную) на протяжении почти 80 лет, мы вряд ли сможем говорить о сдерживании.





В таком случае 500 ядерных боеголовок, имеющихся у Франции и Великобритании, против 5 000, имеющихся у Российской Федерации, полностью склонят баланс сил не в пользу Европы.





Если Европа захочет изменить такое жестокое неравенство, это будет означать, что ей придется тратить от 5 до 6% ВВП на вооружение в течение как минимум десятилетия. Да, в 1980-х годах в гусаковской Чехословакии на вооружение тратился аналогичный процент ВВП, но именно те, кто сегодня любит вспоминать о тех временах, будут выступать против такого увеличения.





Итак, проблема, помимо чрезвычайно высокой стоимости не только его производства, но и просто обладания им, заключается в том, что его невозможно реально применить, если только вы не собираетесь положить конец существованию планеты Земля.





Израиль тоже это знает, и даже ядерное оружие (хотя он официально не признает, что владеет им) не защитило его от атак террористов из сектора Газа, Ливана или Йемена. Применение ядерного оружия — это настолько асимметричный ответ в контексте вооруженного конфликта, что обладатели этого оружия в демократических государствах прибегают к его использованию только тогда, когда их собственный конец очевиден.





Это один из аргументов, почему обладание Украиной ядерным оружием, скорее всего, ничего не даст для предотвращения обычного российского нападения. Ни в 2014 году, ни позже, в 2022 году, когда она атаковала напрямую. В тот момент, когда Украина первой применит оружие, за этим последует как ошеломляющий ответ России, так и, что еще важнее, осуждение со стороны остального мира, даже если он окажется в положении атакованного, защищающегося».