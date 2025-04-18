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Формальность вместо помощи: детский омбудсмен станет фикцией?

Новости и статьи
21 апреля 2025
13:30
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Детский омбудсмен должен начать свою работу 1 июля, но Станислав Кржечек говорит, что общественность будет разочарована. Омбудсмен отметил, что его коллега еще не избран и неизвестно, насколько многочисленной будет его команда и с каким бюджетом будет работать недавно созданное учреждение по защите прав детей.
Станислав Кржечек критикует то, что государство не создало условий для работы детского омбудсмена.

«Общественность справедливо ожидает перемен, то есть улучшения защиты прав детей. Эти перемены не наступят, учитывая, что в реальности у нас нет ничего, кроме закона. Мы сомневаемся, серьезно ли это правительство, действительно ли ему нужен детский омбудсмен, и у нас есть серьезные сомнения на этот счет», — подчеркнул он.

Роль исполняющего обязанности детского омбудсмена с июля возьмет на себя роль Вит Александр Шорм. Он будет работать с полным отсутствием команды и нулевым бюджетом, поскольку правительство еще не определило, как должен функционировать новый институт.

По сути, это будет временная мера в ситуации, когда представители 110 организаций Чешской Республики, занимающихся защитой прав детей, призвали Палату депутатов не откладывать избрание детского омбудсмена. Кржечек считает, что он будет избран не раньше весны 2026 года.

Он пояснил, что детский омбудсмен ни в коем случае не должен быть придатком к его нынешней должности. У него будет совершенно другая и сложная повестка дня, с которой он физически и технически не сможет справиться в одиночку.

Детский омбудсмен сможет напрямую вмешиваться в судебные процессы, то есть защищать права любого нуждающегося ребенка. Это полномочия, которых нет у традиционного омбудсмена. Он будет заниматься вопросами помещения детей в диагностические учреждения, опеки, обеспечения равного доступа детей в школы и непосредственно решать проблемы несовершеннолетних.

«У нас огромный долг в этой сфере. Общественность, совершенно справедливо, возлагает на новое учреждение огромные надежды, и есть риск, что они не оправдаются. Нам не нужен детский омбудсмен, распространяющий речи, нам нужен детский омбудсмен, который начнет работать как можно скорее и будет способствовать осознанию того, что у детей есть права, которые мы должны уважать», — сказал Кржечек.

Стремясь облегчить создание должности, он подготовил четыре варианта его работы, каждый из которых предусматривает команду сотрудников и бюджет. По его словам, им остается только выбрать один из них. Это предложение содержится в пояснительной записке к поправке к Закону об омбудсмене, в соответствии с которой учреждается детский омбудсмен. По словам Кржечека, «никто не обратил на это внимания и никто не подошел к этому вопросу ответственно».

Офис омбудсмена регулярно проверяет работу детских домов, образовательных учреждений и психиатрических больниц, которые обслуживают малышей. «Наши расследования неоднократно показывали, что государство зачастую не в состоянии помочь детям с их различными нуждами и проблемами. Не налажена работа с детскими травмами и агрессией. Кроме того, у нас устаревший закон об институциональном и защитном воспитании. Детям как можно скорее нужен омбудсмен», — заключил Кржечек.
дети права человека Чехия
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