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Предприниматели при выборе кредита больше доверяют собственному опыту, чем отзывам

Новости 420on
17 апреля 2025
14:00
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Предприниматели ищут информацию о кредитах в интернете. Если они решают финансировать свой бизнес за счет кредита, то предварительно выбирают тех поставщиков, с которыми у них уже есть личный опыт. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Home Credit.
На предварительный выбор поставщиков часто влияет личный опыт

Кредиты для бизнеса предлагают как банковские, так и небанковские компании. Многие предприниматели выбирают между двумя поставщиками. Еще чаще, в 39% случаев, бизнесмены рассматривают трех поставщиков. Предприниматели во многом руководствуются своим опытом. Даже когда они сравнивают отдельные условия, они делают это в основном при предварительном выборе провайдеров, с которыми у них уже есть история. Так поступают даже 63% компаний, говорит Ярослав Ондрусек, аналитик Home Credit.

При выборе кредита для предпринимателей очень важна качественная информация. 39% респондентов изучают сайты банков, а 38% вдохновляются различными сайтами онлайн-сравнений. За ними следуют банковские и финансовые консультанты: около трети респондентов обращаются к ним за информацией. И наоборот, ни одна из групп не уделяет особого внимания онлайн-обзорам. Только 12% респондентов из обеих групп следят за ними.

Предприниматели опасаются невыгодных кредитов и отказов по заявкам

Предприниматели учитывают различные риски, прежде чем обратиться за кредитом. Как индивидуальные предприниматели, так и компании больше всего переживают, что финансовые условия кредита окажутся невыгодными. 74% индивидуальных предпринимателей и 80% компаний обеспокоены этим.
Они также разделяют неуверенность в том, удастся ли им вообще получить кредит. Кроме того, экономическая ситуация в настоящее время весьма непредсказуема. 
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