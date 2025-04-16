Депутаты одобрили закон о преодолении жилищного кризиса в Чехии

Депутаты одобрили закон о поддержке жилищного строительства с третьей попытки. Принятый закон призван помочь решить жилищную проблему примерно 1,6 миллиона человек, которым грозит жилищный кризис.





Однако эффект от закона неясен, что выяснилось в ходе дебатов в Палате депутатов. Движения ANO и SPD его не поддержали. Оппозиция критикует предложение, например, из-за того, что из-за недостаточного жилищного строительства новые квартиры не появятся на рынке. Депутат Европарламента Ева Фиалова (ANO), которая также является заместителем председателя подкомитета нижней палаты по жилищной политике и строительству, заявила, в частности, что это будет дорогая, сложная и требующая административных усилий система. Это приведет к разочарованию действительно нуждающихся людей, поскольку они не получат ни одной квартиры.





«Закон не нужен, он обойдется в 1,5 миллиарда крон и никому не поможет», — сказал Алеш Юхелка (ANO), вице-спикер нижней палаты парламента.









Годовые расходы по закону о поддержке жилья Годовые расходы по закону о поддержке жилья Меры, финансируемые по закону Годовые расходы в 5-й год Контактные пункты в населённых пунктах 483 млн. чешских крон Областные администрации и министерства 65 млн. чешских крон Гарантии для владельцев жилья 227 млн. чешских крон Муниципальные поддерживаемые квартиры 182 млн. чешских крон Помощь в организации жилья 611 млн. чешских крон ИТ система 20 млн. чешских крон Итого 1,588 млрд. чешских крон Источник: расчёты Министерства регионального развития (MMR)



Три основных положения закона



За законопроект проголосовали 102 депутата от правящей коалиции и оппозиционных «Пиратов». Коалицию также поддержал депутат Иво Вондрак, не имеющий мандата, который изначально был избран от ANO.

В основе закона лежат три основных принципа, которые призваны защитить более миллиона человек от жилищной беды. Он предусматривает создание в муниципалитетах с расширенной юрисдикцией контактных пунктов, которые будут предоставлять консультации, направленные на предотвращение потери жилья.





В то же время контактный центр будет проверять, нуждается ли домохозяйство в жилье, проводить проверку средств и определять, нет ли возможности помочь, например, с помощью пособий или поиска квартиры на открытом рынке.





«Однако другие муниципалитеты с расширенным кругом полномочий также могут открыть контактный пункт на добровольной основе и тоже получат финансирование из государственного бюджета. От решения муниципалитетов будет зависеть, смогут ли они предложить жителям консультации и другие проверенные законом инструменты. Мы окажем им в этом всяческую поддержку. Контактные пункты уже есть в десятках городов, и их деятельность оказалась очень успешной», — сказал министр регионального развития Петр Кулханек (STAN).





Помимо контактных пунктов, законопроект включает создание добровольной системы гарантий для частных владельцев квартир, так называемого жилья под ответственность, и системы финансовых взносов для муниципалитетов и органов управления, которые сдают свои квартиры нуждающимся в жилье.





Согласно принятой поправке Иржи Гавранека (ODS), помогать можно будет только семьям с доходом до 1,43 прожиточного минимума. Некоторые оппозиционеры критиковали это сужение как несоразмерное. По их мнению, закон поможет лишь небольшому числу людей.





По расчетам «Платформы за социальное жилье», на гарантированную аренду при таких условиях могли бы претендовать около 24 000 человек. Однако на начальном этапе подготовки закона кабинет министров уже нацелился на поддержку более 160 000 нуждающихся в жилье.





В обмен на вверенное им имущество государство гарантирует выплату компенсации владельцам квартир в случае нанесения арендатором ущерба или неуплаты арендной платы.





Стандарт также содержит оказание жилищной помощи, чтобы содействовать нуждающимся в поддержке домохозяйствам в сохранении их жилья, минимизируя риски для владельцев.





Наряду с основной концепцией закона был принят ряд других изменений, которые лишь в малой степени связаны с первоначальной идеей закона: от инвестиций пенсионных фондов в недвижимость до налоговых льгот для кондоминиумов.





Проверка доходов





Одной из наиболее обсуждаемых поправок является предоставление государственной гарантии при условии проверки дохода. Семьи, получающие помощь, не должны получать более чем в 1,43 раза больше прожиточного минимума. Пособия от государства также считаются.





Инвестиции пенсионных фондов в жилье





Пенсионные фонды получат возможность инвестировать в рынок жилья в соответствии с Законом о поддержке жилищного строительства. Политики надеются, что это изменение позволит привлечь миллиарды крон в строительство нового жилья и расширить предложение.





Приказ освободить квартиру





Новый закон, который должен стать одним из решений жилищного кризиса в Чехии, также включает в себя так называемый ордер на выселение. Его основной целью будет ускорить и упростить выселение жильцов, которые отказываются покидать жилье, несмотря на расторжение договора.





Корреспоненция через «датову схранку»





Еще одним изменением, связанным с отношениями по аренде жилья, является введение возможности вручения документов через «датову схранку» в качестве формы коммуникации в отношениях по аренде жилья.





Кооперативная поддержка





Предстоящий пакет изменений в жилищной политике также включает предложение о налоговых льготах на кооперативные квартиры. Как и в случае с ипотечными клиентами, они должны иметь возможность получать налоговые вычеты именно на долю налогоплательщика в жилищном кооперативе.