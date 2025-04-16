Чешские СМИ: на планете K2-18b может существовать жизнь
17 апреля 2025
16:30
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Ученые обнаружили намеки на признаки жизни на далекой планете, используя данные космического телескопа «Джеймс Уэбб». Группа исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) изучала атмосферу планеты K2-18b, вращающейся вокруг своей звезды, и обнаружила признаки молекул, которые на Земле производят только простые, но живые организмы.
Ученые сообщили о новых результатах, полученных с помощью телескопа Уэбба американского космического агентства NASA, которые укрепляют гипотезу о том, что экзопланета (планета вне Солнечной системы) K2-18b имеет в своей атмосфере молекулы, которые на Земле производятся только живыми организмами.
Нынешнее сообщение основывается на предыдущих наблюдениях, опубликованных в 2023 году той же командой. Тогда они указали на слабое присутствие молекулы соединения серы — диметилсульфида (DMS) на K2-18b, планете, которая, по гипотезе команды, может быть покрыта глобальным океаном.
Новые данные, полученные с помощью другого прибора на борту телескопа, предоставили дополнительные доказательства химического сигнала DMS, а также признаки родственной молекулы: диметилдисульфида (DMDS). На Земле эти газы производятся морским фитопланктоном и бактериями.
Как сообщает Astronomy, команда подчеркивает, что они не утверждают, что обнаружили жизнь, и что очень важно собрать больше данных. Но они также не хотят преуменьшать значение момента — того факта, что молекулы, которые могут быть потенциальными признаками жизни в других звездных системах, теперь находятся в пределах досягаемости наших самых мощных телескопов.
«Это самое убедительное доказательство того, что там может существовать жизнь. Я могу с уверенностью сказать, что мы сможем подтвердить этот сигнал в течение одного-двух лет», — сказал Никку Мадхусудхан, старший научный сотрудник Института астрономии Кембриджского университета.
Планета K2-18b в два с половиной раза больше Земли и находится на расстоянии 124 световых лет от Солнца.
Космический телескоп Джеймса Уэбба настолько мощный, что может проанализировать химический состав атмосферы планеты по свету, проходящему от маленького красного Солнца, звезды-карлика, вокруг которой она вращается.
«Так что если связь с живыми организмами реальна, то эта планета будет кишеть жизнью», — допустил он.
Как сообщает BBC, он также отметил, что «если подтвердится, что на K2-18b есть жизнь, то это, по сути, должно подтвердить, что жизнь широко распространена в галактике».
Однако, по признанию команды профессора Мадхусудхана, последнее открытие также скрывает множество нерешенных вопросов на данном этапе. Во-первых, последняя находка не дотягивает до уровня, необходимого для того, чтобы считаться «пуленепробиваемым» научным открытием. Для этого ученые должны быть на 99,99999% уверены, что их результаты верны и не являются случайной цифрой. На научном языке это означает результат, равный пяти сигмам.
Последние результаты имеют только три сигмы, то есть 99,7% уверенности. Однако это выше, чем вышеупомянутый результат в одну сигму (68%), которого команда добилась 18 месяцев назад.
По словам Кэтрин Хейманс из Эдинбургского университета, даже если команда из Кембриджа получит результат в пять сигм, это не будет окончательным доказательством существования жизни на планете.
«Даже при такой уверенности остается вопрос о происхождении газа», — говорит она. На Земле его производят микроорганизмы в океане, но даже при наличии идеальных данных мы не можем с уверенностью сказать, что он имеет биологическое происхождение даже в далеком мире, пояснила она.
«Даже при такой уверенности остается вопрос о происхождении газа», — говорит она. На Земле его производят микроорганизмы в океане, но даже при наличии идеальных данных мы не можем с уверенностью сказать, что он имеет биологическое происхождение даже в далеком мире, пояснила она.
Именно поэтому команда из Кембриджа изучает, можно ли получить DMDS и DMS в лаборатории неживыми способами.
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