Чехия поднялась с 22-го на 19-е место среди стран ЕС по состоянию окружающей среды

Чехия по-прежнему остаётся одной из самых загрязняющих стран Европы по уровню выбросов парниковых газов на душу населения. Хотя, по данным Евростата, этот показатель снизился с 10,16 до 9,25 тонны CO₂-эквивалента за год, страна сохраняет шестое место в ЕС.





Наибольшее снижение выбросов произошло в энергетике благодаря отказу от угольных электростанций и переходу на «зелёную» энергетику. Обрабатывающая промышленность также сокращает выбросы за счёт внедрения более эффективных технологий.





По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), Чехия добилась заметного прогресса в сокращении эмиссий от использования земель и лесов. Если раньше страна стабильно занимала последнее место в ЕС по этому показателю, то теперь поднялась на 22-е: выбросы сократились с 8358 до 3378 тыс. тонн CO₂-эквивалента. В результате Чехия обогнала Ирландию, Германию, Финляндию, Латвию и Нидерланды.





В транспортном секторе Чехия показывает сравнительно низкий уровень выбросов и занимает третье место среди стран ЕС — лучше только Румыния и Словакия. Однако в промышленности ситуация остаётся неблагоприятной: несмотря на постепенное сокращение эмиссий, Чехия занимает 19-е место в ЕС.





Проблемой остаются и выбросы от бытового отопления. Хотя они сократились по сравнению с прошлым годом, 21 страна ЕС демонстрирует лучшие результаты.





Есть и позитивные изменения. Количество смертей, связанных с загрязнением воздуха, снизилось: с 81 случая на 100 тысяч человек в 2021 году до 65 в 2022-м. В рейтинге ЕС Чехия поднялась с 20-го на 18-е место. При этом социально-экономические издержки загрязнения воздуха уменьшились с 13% ВВП в 1999 году до 6%.





В 2023 году засуха затронула всего 0,27% чешских земель — это 11-й результат в ЕС. Год оказался менее засушливым для всей Европы.





Тем не менее, Чехия остаётся отстающей в сфере возобновляемой энергетики: только 18,59% энергии производится из устойчивых источников — менее чем на полпроцента больше, чем годом ранее. Страна занимает 19-е место в ЕС по этому показателю.





Согласно Индексу процветания, уровень благополучия в Чехии оценивается не только через экономику, но и через качество жизни: здравоохранение, образование, безопасность, доступность жилья и деловой климат.