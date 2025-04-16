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В выходные будет немного прохладнее, местами пройдут грозы

Новости и статьи
17 апреля 2025
21:00
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В пасхальные выходные будет немного прохладнее. В пятницу и субботу температура будет держаться в основном на уровне 20 °C. Временами возможны ливни и грозы. Это следует из прогноза ČHMÚ.
Сегодня вечером и ночью в восточной Моравии и Силезии возможны дожди, местами грозы. Из-за засухи и ожидаемых ветров до полудня пятницы действует метеорологическое предупреждение о риске пожаров.

С пятницы немного похолодает, метеорологи ожидают местами дождь или ливень на большей части территории, с локальными грозами. Ночные температуры составят от 12 до 16 °C, на западе и юго-западе — около 10 °C. Днём столбик термометра покажет от 16 до 21 °C, с более прохладной погодой на юго-западе.
В субботу также будет облачно, местами пройдут дожди. Облачность и осадки уменьшатся к вечеру. Ночные минимальные температуры составят от 7 до 11 °C, дневные — от 16 до 20 °C. В западной половине Чехии будет на два–три градуса прохладнее.

В воскресенье и пасхальный понедельник метеорологи ожидают ясное или частично облачное небо, в понедельник — облачность на северо-западе. Возможны отдельные ливни, а в понедельник — грозы. Ночная температура составит от 6 до 11 °C, а дневная — до 23 °C.
Чехия погода
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