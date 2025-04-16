Условия оформления ДТП в Чехии изменятся. Полицию нужно будет вызывать только при крупном ущербе

«Сумма ущерба, являющаяся решающим фактором для обязанности сообщить о ДТП в полицию, будет увеличена до 200 000 чешских крон», — говорится на сайте Министерства транспорта.



Разумеется, при этом необходимо, чтобы в аварии никто не пострадал и не погиб, не было нанесено ущерба чужому имуществу и обе стороны пришли к соглашению о том, кто был виновником.



«Однако в реальном дорожном движении часто возникают ситуации, когда вы не уверены, что повреждения вашего автомобиля превышают предел для вызова полиции. И именно в такие моменты лучше быть осторожным. Нелегко оценить на месте, сколько будет стоить ремонт — 50 000 или 250 000», — предупреждает Мартин Тиенел с сайта сравнения страховых услуг Kalkulátor.cz.



Особенно в новых автомобилях за даже незначительными на первый взгляд повреждениями может скрываться дорогостоящий ремонт — например, датчиков радара, фар или кузова. Поэтому, если у человека есть какие-то сомнения, всегда безопаснее позвонить в полицию.



Особенно если вы не можете оценить ущерб, не уверены в виновности или если другая сторона не помогает или не желает сотрудничать. Помните, что в некоторых случаях полиция может попустительствовать неправомерным действиям, но если вы не вызовете патруль, а ущерб впоследствии превысит установленный лимит, у вас могут возникнуть проблемы с урегулированием претензии. Иногда вас могут даже оштрафовать, добавил он.



Более того, вызов полиции не наказуем. Так что если вы будете вежливы и четко объясните ситуацию, то штраф вам не грозит. Кроме того, сотрудники полиции часто рекомендуют, как разрешить ситуацию и что делать дальше. «Во многих случаях они также сделают запись или фото для страховой компании, что может пригодиться в дальнейшем», — говорит Тинель.



Еще одно изменение связано с подобными происшествиями. «Это возможность вести совместную запись дорожной аварии, о которой не нужно сообщать в полицию, через веб-приложение, управляемое Чешским страховым бюро», — говорится в сообщении министерства. Это приложение будет бесплатным, а заполненная запись будет сразу же поступать в страховые компании, что ускорит переговоры.



Все должно быть сфотографировано



Таким образом, классический бумажный бланк больше не будет основным способом регистрации событий. «С введением электронной записи все больше внимания уделяется тому, чтобы участники аварии хорошо задокументировали ситуацию. Фотографии места происшествия, детали повреждений, расположение автомобилей, дорожная разметка — все это играет роль в оценке страховой компанией произошедшего события», — советует Тинель.



Именно поэтому стоит постоянно держать в машине заряженный мобильный телефон, в идеале — с пауэрбанком, и не бояться делать больше снимков. «Помимо фотографий, вы также можете записать показания свидетелей — например, в виде видеоролика. Чем больше доказательств, тем меньше проблем при возможных спорах о виновности», — заключил Тинель.