Путин объявил пасхальное перемирие

Глава Кремля заявил, что рассчитывает на то, что Украина сделает то же самое.



«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 по московскому времени до 00:00 понедельника российская сторона объявляет о пасхальном прекращении огня. Отдаю приказ о прекращении на этот период всех боевых действий», — сказал Путин в субботу на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.



При этом глава Кремля подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможному нарушению режима прекращения огня со стороны Киева. «Они должны быть готовы к отражению любых провокаций со стороны противника, любых агрессивных действий с его стороны», — сказал Путин.



Министерство обороны РФ в ответ заявило, что российские войска будут соблюдать режим прекращения огня, если Киев будет его соблюдать.