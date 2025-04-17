Путин объявил пасхальное перемирие
19 апреля 2025
18:00
645
Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на Пасху. Россия прекращает все боевые действия с 18:00 по московскому времени (17:00 CEST) в субботу до полуночи по московскому времени 20-21 апреля (23:00 CEST). Об этом пишут информационные агентства ТАСС и Reuters.
Глава Кремля заявил, что рассчитывает на то, что Украина сделает то же самое.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 по московскому времени до 00:00 понедельника российская сторона объявляет о пасхальном прекращении огня. Отдаю приказ о прекращении на этот период всех боевых действий», — сказал Путин в субботу на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
При этом глава Кремля подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможному нарушению режима прекращения огня со стороны Киева. «Они должны быть готовы к отражению любых провокаций со стороны противника, любых агрессивных действий с его стороны», — сказал Путин.
Министерство обороны РФ в ответ заявило, что российские войска будут соблюдать режим прекращения огня, если Киев будет его соблюдать.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 по московскому времени до 00:00 понедельника российская сторона объявляет о пасхальном прекращении огня. Отдаю приказ о прекращении на этот период всех боевых действий», — сказал Путин в субботу на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
При этом глава Кремля подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможному нарушению режима прекращения огня со стороны Киева. «Они должны быть готовы к отражению любых провокаций со стороны противника, любых агрессивных действий с его стороны», — сказал Путин.
Министерство обороны РФ в ответ заявило, что российские войска будут соблюдать режим прекращения огня, если Киев будет его соблюдать.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
19 АПРЕЛЯ 2025
1422
09:00
19 АПРЕЛЯ 2025
1123
21:00
18 АПРЕЛЯ 2025
1317
16:30
18 АПРЕЛЯ 2025
1309
15:00
18 АПРЕЛЯ 2025
1033
13:30
18 АПРЕЛЯ 2025
1487
10:30
18 АПРЕЛЯ 2025
1650
09:00
18 АПРЕЛЯ 2025
1796
21:00
17 АПРЕЛЯ 2025
1892
19:30
17 АПРЕЛЯ 2025
2953
18:00
17 АПРЕЛЯ 2025
3858
16:30
17 АПРЕЛЯ 2025
2444
15:00
17 АПРЕЛЯ 2025
2639
14:00
17 АПРЕЛЯ 2025
1631