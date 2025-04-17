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Путин объявил пасхальное перемирие

Новости 420on
19 апреля 2025
18:00
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Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на Пасху. Россия прекращает все боевые действия с 18:00 по московскому времени (17:00 CEST) в субботу до полуночи по московскому времени 20-21 апреля (23:00 CEST). Об этом пишут информационные агентства ТАСС и Reuters.
Глава Кремля заявил, что рассчитывает на то, что Украина сделает то же самое.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 по московскому времени до 00:00 понедельника российская сторона объявляет о пасхальном прекращении огня. Отдаю приказ о прекращении на этот период всех боевых действий», — сказал Путин в субботу на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

При этом глава Кремля подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможному нарушению режима прекращения огня со стороны Киева. «Они должны быть готовы к отражению любых провокаций со стороны противника, любых агрессивных действий с его стороны», — сказал Путин.

Министерство обороны РФ в ответ заявило, что российские войска будут соблюдать режим прекращения огня, если Киев будет его соблюдать.
война Россия Украина
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