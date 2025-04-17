Войны, дорогое жилье и ... ленивые мужчины. Почему в Чехии упала рождаемость

Многие женщины, например, возмущаются тем, что только их считают виновницами низкой рождаемости в общественном дискурсе — и совершенно забывают о нежелании мужчин. Слушательница Элишка Власта отмечает это, признаваясь, что хотела завести детей пораньше.



«Но ни один мужчина не хотел иметь со мной детей. Я чувствовала себя ужасно. Если бы я не встретила своего нынешнего мужа, вряд ли бы я увеличила рождаемость в Чехии. Меня беспокоит, что рождаемость рассматривается только через призму матери. Я также вижу проблему в нежелании и лени незрелых мужчин воспитывать детей», — говорит Власта, которая сейчас воспитывает троих детей.



1. Опасения о будущем мира



Другие женщины в качестве причин, по которым молодые люди не хотят заводить детей, называют нынешнее состояние мира и страхи перед будущим. Реза Кралова считает, что именно в этом кроется причина нынешней тенденции добровольной бездетности.



«Извините, но дети Гусака еще не знали, какой ущерб человечество наносит климату. И в момент их рождения они не стояли на пороге Третьей мировой войны. Почему-то я не понимаю, что такая серьезная причина до сих пор не воспринимается всерьез в спорах о рождаемости», — удивляется она.



Адела Шварцова, бездетная женщина 35 лет, приводит аналогичный аргумент. «После открытия любой новости кажется, что наступил конец света. Черные хроники надвигаются на нас отовсюду: глобальное потепление, войны, угроза того, что сделает искусственный интеллект... Мне кажется вполне логичным, что люди не хотят приносить в этот мир потомство».



2. Недостаток денег и дорогое жилье



Конечно, мужчины тоже высказывались. Чаще всего они приводили экономические и социальные аргументы. Например, Матей Чичак, у которого с женой двое детей (2019 и 2022 годов рождения), обращает внимание на то, как мало увеличивается пособие по уходу за ребенком по сравнению с пенсией.



«За то время, что у нас есть дети, средняя пенсия выросла с 13 468 до 20 680 крон, средняя зарплата — с 36 000 до 46 000 крон, а родительское пособие долго не увеличивалось. И я хорошо зарабатываю, но мы не можем содержать третьего ребенка на одну зарплату», — признался Матей Чичак.



Филип Трёдер конкретно называет главную проблему: самым большим препятствием он считает недоступное жилье. «И перспектив улучшения нет. Я прилично оплачиваемый программист, а моя жена — психолог. Даже если мы влезем в долги на 30 лет, мы сможем получить только однокомнатную квартиру в многоквартирном доме».



Аудитория разошлась во мнениях относительно роли правительства и государственных условий для молодых семей в решении людей заводить или не заводить детей. Роберт Грыга, живущий в северной Моравии, оспаривает «пражское оправдание», то есть нехватку врачей или мест в детских садах. «В нашей стране достаточно педиатров, детских садов, школ. Попасть в гимназию — не проблема. Да и вообще здесь рождается мало детей. Проблемы другие: работа, инфраструктура», — пишет Грыга.



Станислава Каштилова считает, что условия, созданные государством для семей с детьми, имеют решающее значение. Она — мать четырехлетнего и годовалого детей — говорит, что качество детских садов в Чехии ее очень беспокоит. Она утверждает, что во Франции уже давно один из самых высоких уровней рождаемости в Европе.



«В чем я им немного завидую, так это в культуре передачи детей на попечение государства с раннего детства. Франция говорит женщинам: рожайте, государство будет много помогать вам с ребенком, и это кажется мне очень хорошим. Я уверена, что у этого есть масса минусов, например, более авторитарное воспитание или акцент на потребностях взрослых. Но я думаю, что мегаответственным родителям также очень помогает осознание того, что государство позаботится об их детях, если что-то пойдет не так», — пишет Каштилова.



3. Удобство и эгоизм молодых



Другая группа слушателей подкаста считает, что это просто тенденция. Рождение детей больше не является нормой или обязанностью. Об этом свидетельствуют ответы социологов на вопрос «Нужны ли женщине дети для полноценной жизни?», на который отвечали респондентки в возрасте от 18 до 29 лет. Здесь мы видим ошеломляющий спад: если в 2005 году 65% отвечали утвердительно, то в 2023 году так делают только 22%.



«Я думаю, что мы, молодые люди, в положительном смысле избалованы и эгоистичны. Мы делаем многое для себя, чтобы чувствовать себя хорошо, а не потому, что так положено, или потому, что кто-то от нас этого ждет. На мой взгляд, решение не заводить детей — это частичный симптом этого. В наши дни не иметь детей гораздо более социально приемлемо, чем раньше», — говорит Адела Шимкова, чешский химик и популяризатор науки, соавтор проекта Ask a Scientist. Сегодня ей 33 года, и у нее двое детей.



Ева Буриан приводит аналогичный аргумент. По ее словам, сегодня есть люди репродуктивного возраста, которые в детстве были несколько избалованы. «Со временем этот культ — потакать детям во всем — стал еще сильнее. Дети, которые сегодня должны быть родителями, привыкли к комфортной жизни, долгое время оставаясь в гнезде. Они не хотят усложнять свою жизнь, подстраиваясь под партнера или детей, деля свободное время, зарабатывая деньги. Они хотят наслаждаться жизнью, путешествовать, исследовать, подниматься по карьерной и социальной лестнице. Чтобы у них было время на себя, чтобы проверить социальные сети, сходить в спортзал, посмотреть кино... или усердно работать, чтобы обеспечить себя, а потом наслаждаться», — пишет Буриан.