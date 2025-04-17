Умер папа римский Франциск

«Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я должен объявить о смерти нашего Святого Отца Франциска», — заявил кардинал Кевин Фаррелл на телеканале Ватикана.



Папе было 88 лет. В феврале его госпитализировали в римскую клинику для лечения бронхита, но обследования показали двустороннюю пневмонию. Папа провел в больнице пять недель, его жизни дважды угрожала опасность.



Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций, в частности в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.