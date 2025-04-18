250 пожарных борются с пожаром на свалке в Раковнике, действует особый уровень тревоги

Пожар на свалке сыпучих пластмасс вблизи Рынхольца в регионе Раковник пытаются ликвидировать 250 пожарных. По их словам, ситуация серьезная. Действует особый уровень тревоги. Спасателям уже пришлось оказать помощь 12 пожарным. Большинство из них пострадали из-за перегрева, один получил ожоги. Пожарно-спасательная служба Среднечешского края сообщила об этом в сети X.

Сообщение о пожаре на свалке между Рынхолеком и Ланами поступило в понедельник в 18:38. Это территория размером 200 на 200 метров, свалка достигает высоты около пяти метров. За ночь пожарным удалось заполнить щель между кучами пластика легкой пеной, не позволив огню распространиться на другую часть свалки. «Однако ситуация по-прежнему серьезная, и мы не должны ослаблять усилия», — заявили они. Ситуация иногда осложняется ветром, который переносит горячие части в кучи, не затронутые огнем.По словам пожарных, для борьбы с огнем требуется много воды и решимости. Температура на месте пожара очень высокая, поэтому некоторым пришлось оказывать помощь в связи с перегревом. Один человек получил незначительные ожоги плеч. Такие травмы возникают при длительном воздействии высоких температур.«Собственный пот образует пар, который скапливается прямо у плеч. Этот пар и вызывает ожог. Из-за высокой температуры вокруг вы ничего не чувствуете. Вы узнаете о том, что получили ожог, только спустя некоторое время», — говорят в пожарной службе.На месте происшествия также работает более 100 единиц техники. Командир вызвал на помощь автоцистерну большой вместимости CV 40 Taurus и CZS 40 Titan. Пожарные также используют экскаватор, колесный погрузчик и гусеничный экскаватор.Вчера вечером муниципалитет Рынхолец сообщил на своем сайте, что химическая лаборатория не зафиксировала превышения предельно допустимых уровней содержания опасных веществ в воздухе. Однако муниципалитет все равно советует людям не проветривать помещение. Такую же рекомендацию дал и муниципалитет Ланы.