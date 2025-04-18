Чешский депутат ехал на автомобиле со скоростью 325 км/ч

Филип Турек, депутат Европарламента, выложил в социальные сети собственные фотографии и видеоролики, которые уличили его в вождении на чешских дорогах со скоростью свыше 300 километров в час. Теперь его действия начали копировать десятки сторонников. Полиция предупреждает об опасности такого вождения и расследует эти случаи.

Филип Турек, депутат Европарламента, не признался в нарушении правил даже после появления серии видеороликов, на которых он запечатлен за рулем со скоростью 325 километров в час.Вместо этого в своем аккаунте в Instagram, где за ним следят 223 000 человек, он начал делиться видео и фотографиями поклонников, пытающихся ему подражать. За последние сутки он распространил десятки видеороликов и фотографий, на которых люди с помощью своих мобильных телефонов фиксируют показания спидометра своих автомобилей, двигающихся со скоростью более 250 километров в час, оставаясь за рулем.«Я бросаю вызов Туреку», — пишет один из них. «Давайте не оставим Филипа Турека в покое», — пишет другой. Следуя примеру евродепутата, многие из них оправдываются тем, что снимали в Германии, где на автобанах разрешены такие скорости.Полицейский президиум предостерегает от подражания. «Примеры могут быть как положительными, так и прямо противоположными. Общественные деятели, в частности, подают пример, и только от них зависит, как они используют этот потенциал. Отличной возможностью может стать позитивное влияние на развитие дорожно-транспортной ситуации путем образцового и ответственного поведения на дороге. Безрассудству не место на наших дорогах», — сказал пресс-секретарь президиума Йозеф Бока.Он сообщил журналистам, что полицейские расследуют не только вождение Турека, которое он сам разместил в интернете, но и его сторонников. «Мы занимаемся этим с субботы», — уточнил Бока.Если чиновники признают фанатов Турека виновными в превышении скорости более чем на 50 километров в час, они рискуют лишиться водительских прав.«Угроза административного наказания не должна быть главным мотивом для ответственного поведения за рулем. Ведь на кону здоровье и жизнь человека, а против этого — деньги, криминальные баллы или растущее число подписчиков в социальных сетях», — добавил представитель полиции.Турек: Во всем виновато медийное линчеваниеSeznam Zprávy попытался спросить Турека, не боится ли он, что некоторые из его поклонников станут причиной чьей-то гибели во время неосторожного вождения. Но он обратился к журналистам с заявлением, в котором сказал, что столкнулся с самосудом СМИ и что «истерия в СМИ» виновата в «этой естественной реакции».«Если уж на то пошло, то заслуга в этом принадлежит всем тем, кто вчера так громко возмущался», — говорит Турек, добавляя, что дело о его вождении — это раздутый из воздуха пузырь.Он добавил, что «нет ничего редкого или опасного в быстрой, плавной и безопасной езде по шоссе».Однако на видеозаписях, размещенных в интернете, видно, что Турек также ездил на высоких скоростях на спортивных автомобилях между домами или по лесной дороге или пытался ввести автомобиль в управляемый занос.«Я хотел бы призвать всех к тому, что скорость безопасна, если она соответствует всем условиям, техническому состоянию автомобиля, его конструкции, поверхности, видимости, движению, способностям водителя», — добавил Турек. Он не ответил, проверил ли он, что все поездки его сторонников соответствуют этому стандарту.