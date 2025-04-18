Обеды в ресторанах большинства городов Чехии становятся все дороже, в некоторых местах 200 крон уже мало

За последние пять лет цены на обеды в ресторанах резко выросли. Если в марте 2020 года, незадолго до введения ограничений, люди платили в среднем 121 крону, то в марте этого года — уже 194. Таким образом, расходы на обед выросли более чем на 60%.

В Остраве за тот же период цены выросли на 82,20 кроны, в Либерце — на 80,80 кроны, а в Ческе-Будеевице — на 77,80 кроны. Даже в регионах с более низкими темпами роста, например в Злине, цены выросли более чем на 56 крон.За последний год они выросли менее чем на 4%. Конечно, есть и исключения, такие как Ческе-Будеевице или Йиглава, где цены немного снизились.«В последние месяцы рестораны столкнулись с пределом покупательской способности своих клиентов. В некоторых регионах мы можем наблюдать, что люди не готовы платить больше, и предприятия реагируют на это», — говорит Анета Мартишкова из компании Edenred, которая провела сравнение на основе платежей более 220 000 владельцев льготных карт.Удивительно, но в некоторых регионах обеды даже стали дешевле. «В то же время разница в ценах между регионами продолжает увеличиваться. Например, между Прагой и Злином — 49 крон, между Брно и Оломоуцем — 32 кроны», — добавила она.Сколько стоит обеденное меню? В Праге за обед в ресторане придется заплатить 218 крон, в занимающем второе место Брно — 206 крон, а в занимающем третье место Ческе-Будеевице — 202.С другой стороны, самым дешевым с этой точки зрения является Злин, где обед стоит 169 крон. Сразу за ним идет Оломоуц с 173 кронами, а на третьем месте с 175 кронами — северочешский город Усти-над-Лабем.