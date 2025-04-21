Медведев посоветовал чешскому хоккеисту Гашеку «аккуратнее переходить дорогу»
23 апреля 2025
09:00
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Экс-президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что легенда хоккея Доминик Гашек — русофоб. Он посоветовал ему быть осторожным при переходе дороги и «не пить пива в непроверенных местах». Слова Медведева процитировал его помощник Олег Осипов, сообщает ТАСС.
Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев видит у бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека острую форму психического заболевания и рекомендует «не пить пива в непроверенных местах». Таким образом замглавы СБ РФ отреагировал на жалобу Гашека на свой пост.
Ранее спортсмен сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), рассказав в них, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.
«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — заявил помощник Медведева агентству ТАСС, которое впоследствии процитировало точные слова Медведева.
«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал Осипов Медведева.
Это уже второй случай за короткое время, когда Медведев делает замечания в адрес Гашека. В то время, когда российский хоккеист Александр Овечкин, который в Instagram сфотографировался с российским лидером Владимиром Путиным и безоговорочно его поддерживает, побил рекорд по количеству забитых голов в НХЛ, Медведев написал в Telegram: «Ждем самоубийства сумасшедшего чеха Гашека».
Гашек в ответ заявил, что Медведев угрожает ему. «Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством», — сказал Гашек в интервью iSport.cz.
6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив гол под номером 895. Практически все ожидали, что это произойдет. Сам Гашек написал об этом на своем сайте в конце марта, сказав, что в обычной ситуации не имеет значения, кто его побил.
Ранее спортсмен сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), рассказав в них, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.
«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — заявил помощник Медведева агентству ТАСС, которое впоследствии процитировало точные слова Медведева.
«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал Осипов Медведева.
Это уже второй случай за короткое время, когда Медведев делает замечания в адрес Гашека. В то время, когда российский хоккеист Александр Овечкин, который в Instagram сфотографировался с российским лидером Владимиром Путиным и безоговорочно его поддерживает, побил рекорд по количеству забитых голов в НХЛ, Медведев написал в Telegram: «Ждем самоубийства сумасшедшего чеха Гашека».
Гашек в ответ заявил, что Медведев угрожает ему. «Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством», — сказал Гашек в интервью iSport.cz.
6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив гол под номером 895. Практически все ожидали, что это произойдет. Сам Гашек написал об этом на своем сайте в конце марта, сказав, что в обычной ситуации не имеет значения, кто его побил.
«В этом контексте следует еще раз подчеркнуть, что каждый гражданин, если только он не диссидент, осуждающий преступления своей страны, всегда, без исключения, является рекламой действий своей страны. Это просто факт. Поэтому в случае с российскими гражданами каждый спортсмен, получивший возможность выступить публично, является лучшей рекламой империалистической войны России и всех преступлений против человечества, связанных с этой войной», — написал Гашек.
Медведев известен своими агрессивными заявлениями. Помимо угроз в адрес Гашека, он также пожелал смерти чешскому сенатору Мирославе Немцовой за фальшивый твит, в котором она якобы призывала к возобновлению блокады Ленинграда. Однако сенатор никогда не писала такого сообщения и назвала его фальшивкой. Российский экс-президент также угрожает всему Западу в целом. Например, он несколько раз заявлял, что Британия будет потоплена или что российские атомные бомбы упадут на отдельные западные города.
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