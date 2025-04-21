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Заработная плата в Чехии значительно различается по регионам. Разница с Прагой огромна

Новости и статьи
23 апреля 2025
15:00
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Их разделяет всего 113 километров, но заработки оказываются выше или ниже на десятки тысяч крон. В прошлом году жители Карловых Вар и окрестностей полуали в частном секторе в среднем 40 464 кроны в месяц до вычета налогов, а жители Праги — 63 106 крон. Разница почти 56%.
Это следует из данных Министерства труда, согласно которым Среднечешский край был вторым после Праги регионом по уровню оплаты труда до вычета налогов. Его жители зарабатывали в среднем 49 000  крон. Оломоуцкий край занял предпоследнее место с доходом в 42 500 крон.

«Заработная плата в частном секторе в целом выше в Праге. Например, по сравнению с Карловарским краем здесь значительно отличается распределение профессий, а также больше выпускников университетов. В Карловарском крае, напротив, наблюдается перекос в сторону низкоквалифицированных профессий», — оценил результаты Доминик Русинко, экономист ČSOB.

Различия видны и между отдельными категориями профессий. К примеру, высшие руководители частных компаний в Праге получали в среднем 268 338 крон в месяц, а в Южной Моравии — только 126 103 кроны.

«В столице обычно располагаются штаб-квартиры крупных компаний, как иностранных, так и чешских», — отмечает Русинко.

Транспортная доступность также имеет решающее значение. Для других профессий разница, конечно, гораздо меньше, что связано с тем, что их доходы заметно ниже. Интересно, что продавцы зарабатывали в среднем 28 712 крон в Моравско-Силезском крае и 34 889 крон в Праге.

Водители общественного транспорта зарабатывали меньше всего в регионе Усти-над-Лабем — 42 700 крон. Самый высокий доход был опять же в столице — 59 503 кроны. Заработная плата секретарей в зависимости от региона варьировалась от 33 940 до 41 978 крон. А администраторы компьютерных сетей и системные администраторы зарабатывали в среднем 64 111 крон в Высочине, в то время как в Праге — 90 207 крон.

Неравенство между регионами объясняется несколькими факторами. «Помимо стоимости жизни, то есть цен на услуги, продукты питания или жилье, оно также связано с транспортной инфраструктурой. А также, например, предложение рабочих мест в том или ином месте. Все это играет роль в том, о каком вознаграждении может договориться работник», — резюмирует Мартин Крон, экономист Райффайзенбанка.

Некоторые районы почти лишены транспортного сообщения, поэтому можно ожидать, что доходы жителей там будут на несколько тысяч крон меньше.

В государственном и общественном секторе различие гораздо меньше, чем в частном, что объясняется, в частности, зарплатными таблицами. В прошлом году лидировала Прага с 56 811 крон в месяц. Напротив, работники наиболее отстающего Злинского края зарабатывали в среднем на 12 000 крон меньше.

Примечательным примером являются зарплаты учителей. В средних школах они составляют около 53 000 крон в месяц; региональные различия оказались чуть более 4 000 крон. Однако интересно сравнение со средней зарплатой в регионе.
Если в Праге учителя зарабатывают меньше, чем в среднем в частном и государственном секторах, поэтому школам трудно их найти, то в других местах их зарплата значительно выше средней.

«В то же время нужно смотреть на стоимость жизни. Уровень жизни в других регионах, особенно периферийных, зачастую значительно выше, чем в столице», — отмечает Русинко.
зарплата Чехия
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