Государство незаконно собирает информацию о том, кому, когда и откуда вы звоните, постановил суд

Ян Цибулка, журналист Чешского радио, был вовлечен в спор с министерством по поводу сбора и хранения данных.





По мнению суда, существующая в стране практика является необоснованной и противоречит законодательству ЕС. В связи с этим он предоставил журналисту право на извинения за вмешательство в его основные права.





Обязанность телекоммуникационных компаний повсеместно собирать данные о пользователях и хранить их в течение шести месяцев противоречит европейскому законодательству. Операторы архивируют подробную информацию о том, кто, когда и откуда звонит и отправляет СМС.





В других странах ЕС либо нет подобных обязательств, либо срок хранения меньше. Данные о поведении пользователей могут быть использованы полицией или спецслужбами.





Министерство обосновало длительный срок хранения данных ситуацией с безопасностью в Чешской Республике, но суд с этим не согласился. Если министерство не подаст апелляцию, ему придется пересмотреть действующий порядок хранения данных, иначе оно столкнется с новыми исками от пострадавших пользователей.





Несмотря на все судебные разбирательства, Министерство внутренних дел и Министерство промышленности и торговли готовят проект постановления, согласно которому интернет-провайдеры должны фиксировать посещенные сайты всех подключенных абонентов. Таким образом, операторы также должны будут фиксировать перемещения людей в Сети, причем не более чем за последних полгода.





Оба министерства надеются, что это предложение облегчит работу полиции и спецслужб. Если предложение будет принято, правоохранители смогут запрашивать данные о том, какие сайты посещали конкретные люди, при расследовании практически всех преступлений.





После критики со стороны журналистов и профессиональной общественности министр внутренних дел Вит Ракушан также высказался, заявив, что никакого «большого брата» не будет. «Лично я, конечно, не поддерживаю никакого шпионажа. Если указ, который сейчас обсуждается экспертами, содержит такой риск, то он точно не пройдет через меня», — заявил Ракушан.





«Нет. Ничего подобного не будет реализовано при моем правительстве», — ясно дал понять премьер-министр Чехии Петр Фиала.





Управление по защите персональных данных (ÚOOÚ) также выступило против слежки за пользователями, заявив, что нынешнее предложение прямо противоречит установленному прецедентному праву Суда ЕС.





«ÚOOÚ обратил на это внимание обоих министерств. Самое главное, что в 2014 году Европейский суд признал недопустимым хранение данных обо всех гражданах без разбора — однако такое положение до сих пор закреплено в чешском законодательстве», — заявил Милан Ржепка, пресс-секретарь ÚOOÚ.





В мире наблюдается обратная тенденция, когда законодатели стараются максимально защитить частную жизнь пользователей в интернете. Под давлением регулирующих органов операторы веб-сайтов вынуждены запрашивать согласие на то, чтобы разрешить веб-сайтам хранить cookies — небольшие файлы данных, которые сохраняются непосредственно в браузере.





А производители операционных систем предлагают функцию «не отслеживать», чтобы отдельные приложения не могли узнать о вас и вашем устройстве больше, чем вы сами того хотите.