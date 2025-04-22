Белая пломба будет бесплатной, решил чешский парламент

«Неламинированные композиты и пломбы химического и двойного отверждения будут покрыты полностью страховкой. Другие будут покрываться частично. Если амальгама исчезнет, то пломбы будут полностью покрыты», — заверил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) осенью прошлого года, когда поправка поступила в нижнюю палату.



Однако для того, чтобы вылечить зубы таким образом, людям придется ждать не менее двух лет. До этого они не смогут претендовать на другую пломбу с покрытием для того же зуба.



Неламинированные белые пломбы (пломбы из фотокомпозита толщиной до 4 мм) больше подходят для небольших кариозных полостей. Если кариес был более глубоким, взрослые пациенты смогут полностью покрыть лечение химическим или двойным твердеющим материалом. Для детей белые пломбы по-прежнему бесплатны.



Благодаря поправке несовершеннолетние также смогут оплатить лечение корневых каналов во всем зубном ряду. Для взрослых страховая компания будет возмещать процедуру лечения резцов, клыков и премоляров (зубов между клыками и молярами) с использованием так называемого метода центрального стержня.



Поправка была поддержана большинством депутатов по прошествии шести месяцев.



Помимо гарантии права на простой вариант белой пломбы, поправка позволит людям посещать больницы в приграничных регионах, таких как Германия или Австрия, для проведения процедур или обследований.



Сегодня чешские пациенты должны получить разрешение от своей медицинской страховой компании, чтобы получить компенсацию за поездку. Эта процедура должна быть упрощена. Страховые компании смогут заключать договоры с такими учреждениями, и людям не придется получать разрешение в индивидуальном порядке. Однако это должно распространяться на граждан, живущих вблизи границы, для которых в противном случае медицинская помощь будет менее доступна.



Закон также поможет мотивировать людей посещать профилактические осмотры. Он позволит медицинским страховщикам заводить для клиентов персональные счета, на которые будут начисляться баллы за посещение профилактических осмотров, которые затем можно будет конвертировать в различные тесты или пособия, не покрываемые страховкой.