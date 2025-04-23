Украинские дети часто живут в общежитиях. Они ютятся в одной комнате, наблюдают за драками и пьянством

В городе сложилась чрезвычайная ситуация, поскольку за последние годы число иностранцев здесь резко возросло. К 11 000 постоянных жителей города присоединилось около 4 500 приезжих.





По словам заместителя мэра Вендулы Маховой, их даже больше, чем показывает статистика. «По оценкам, их около 6 000. Мы исходим из того, что на нас, например, ляжет бремя коммунальных отходов», — говорит Махова.





Это, конечно, отражается и на местных школах, где до трети составляют иностранцы. Причем преобладают украинцы. «Большинство детей живут в общежитиях, что ужасно», — отмечает Оксана.





30 000 за комнату





Она упоминает случай, с которым недавно столкнулась, и который не единственный в своем роде. «Семья из пяти человек жила в одной комнате, без туалета, без ванной. И платили они в общей сложности 30 000», — подсчитывает она.





Как правило, в город переезжают матери с детьми, что подтверждают данные Министерства внутренних дел. «Мужчины едут сюда, если у них есть проблемы со здоровьем или трое и более детей», — объясняет она.





Украинцы приезжают в основном для работы на местных заводах или в близлежащих промышленных зонах. «В Тахове все под контролем, а в Новой Господе — нет. У людей часто даже нет платежных ведомостей. Никто не оплачивает их медицинское и социальное страхование. Они узнают об этом только тогда, когда возникают проблемы. А зарплату им выдают на руки», — говорит Оксана.





Она общается с родителями не только своих учеников, но и из соседней школы на Костельной улице. «У меня практически нет свободного времени. Но я не могу им отказать, когда им что-то нужно», — признается Оксана, имеющая диплом педагога.





Она сама знает, как трудно привыкнуть к жизни в другой стране. Переехав в 1997 году, она, не зная чешского языка, устроилась на завод. Позже стала ассистентом и переводчиком. «Я просто обожаю работать с детьми», — улыбается она.





Когда в Украине началась война, ее обязанности значительно расширились: «Сразу появилось 40 детей разного возраста. Я учила их чешскому языку, чтобы они могли понять хотя бы основы».





Ученики услышали самолет и спрятались





Начало было непростым. «Мы пошли на детскую площадку. Вдруг я обернулась, а учеников нигде не было видно. Они услышали самолет, поэтому спрятались под сиденьями, качелями, словом, везде, где только можно. Их учили немедленно прятаться», — говорит она, возвращаясь в прошлое.





Сейчас, к счастью, подобного уже не происходит. Однако она сталкивается с разными ситуациями. Поскольку в каждом классе по пять-семь украинцев, они, естественно, образуют группы. «Они разговаривают между собой и не говорят по-чешски. Я объясняю им и их мамам, что им будет гораздо легче, если они начнут разговаривать», — отмечает она.





Между детьми существуют большие различия в образовании. Это зависит от того, из какого района они родом. Играет роль и то, проходили ли они онлайн-курсы у себя на родине. «Если они из местности, которая часто подвергалась бомбардировкам, они почти ничего не получали от занятий. Они могли пропустить целый год и будут вынуждены наверстывать упущенное здесь», — говорит она.





Чешские дети отзывчивы





По словам директора школы Зденека Гната, интеграция проходит лишь частично. Ассистент и переводчик согласна с ним. «Учителя очень терпеливы, и это их заслуга. А чешские дети очень разговорчивы», — хвалит она.





Школы в Тахове

Костельная начальная школа — 224 ученика, 82 из них — иностранцы, 50 мальчиков и девочек из Украины

В Заречной начальной школе учатся 686 детей, 162 — иностранцы, 102 — из Украины

В Горницкой начальной школе учатся 610 детей, 89 — иностранцы, 66 — украинцы.





В школе стараются уделять индивидуальное внимание каждому ребенку. Директор школы пытается познакомиться со всеми родителями. Благодаря этому в школе узнают, что подавляющее большинство учеников живут в неблагоприятных условиях в общежитиях.





«Главным образом маленькие дети находятся там одни, потому что их матери работают по 12 и более часов в день. Но в общежитиях живут и рабочие. Болгары, румыны, венгры и наши. Они приходят домой с работы, выпивают, а потом между ними возникают конфликты, которые решает полиция. И все это видят дети», — подчеркивает она.





Ученики потом засыпают во время уроков, потому что не могут уснуть в такой напряженной обстановке. Некоторое время назад она помогала мальчику, который живет в комнате рядом с входом, где также есть курилка. «Туда почти всегда кто-то ходит, потому что люди работают в три смены. И мальчик не может спать».





Во власти агентств





Оксана хочет, чтобы беженцы как можно скорее выбрались из общежитий. «У некоторых из них уже нет дома в Украине, он разрушен. И в этой обстановке они попадают на растерзание агентствам. Совсем недавно мне позвонили несколько женщин и сказали, что их прогоняют из общежития. Им некуда идти. Я поговорила с владельцем, и все обошлось», — вздыхает она.





Нехватка врачей для лечения иностранцев — тоже серьезный вопрос. Директор Таховской поликлиники Петр Тухачек некоторое время назад подтвердил, что не хватает, в частности, педиатров. Дети часто попадают в отделение неотложной помощи.





Руководство города не закрывает глаза на эту проблему. Оно оказывает поддержку учителям и ассистентам, расширяет возможности школьных учреждений, добивается субсидий на интеграцию и т. д. Не в последнюю очередь оно обсуждает проблему на региональном и национальном уровнях и просит о помощи. В мае в Тахов приедет министр внутренних дел Вит Ракушан для переговоров.