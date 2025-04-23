В Чехии пройдут сильные дожди. В выходные возможны ночные заморозки

В пятницу вновь пройдут ливни и дожди, но грозы будут лишь местами. Осадки ожидаются преимущественно в южных районах страны. К вечеру количество облаков и осадков начнет постепенно сокращаться. Утром температура воздуха составит от 11 до 13°C, а днем — 13–15°C. В центральных районах Богемии и юго-восточной Моравии — до 17°C.





Утро субботы будет прохладным: температура воздуха опустится до 7°C, а на северо-западе Чехии — примерно до 2°C, возможны слабые заморозки. Днем воздух прогреется до 17°C. В течение дня ожидается северо-восточный ветер, на северо-востоке страны его порывы будут достигать 55 км/ч.





В воскресенье будет ясно или переменно облачно, во второй половине дня местами усилится облачность. Утренние температуры станут самыми низкими за неделю и составят от 0 до 4°C с заморозками на поверхности почвы. Днем воздух прогреется до 14–18°C. Ожидается слабый восточный ветер со скоростью от 2 до 6 м/с.





На следующей неделе сохранится ясная или переменная облачность с временными увеличениями облачности и отдельными дождями. Утренние минимальные температуры будут колебаться от 3 до 7°C, дневные — от 17 до 22°C, причем самая теплая погода ожидается во второй половине недели. Более значительные ливни и грозы вероятны в выходные.