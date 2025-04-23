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Макароны, рис, детское питание: где и как пожертвовать еду для тех, кто в беде

Новости и статьи
24 апреля 2025
19:30
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В субботу пройдет очередной этап регулярного сбора продуктов питания. Желающие смогут внести свой вклад, купив непортящиеся продукты и сухие товары и передав их волонтерам в 2 650 магазинах с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, в шести выбранных магазинах пожертвования можно сделать онлайн.
Регулярная акция по сбору продуктов имеет долгую историю. 

«Круглый год мы испытываем нехватку продуктов питания длительного хранения, и так мы пополняем наши склады недостающими товарами. Благодаря этому мы сможем проработать еще полгода до следующего сбора и подготовить продуктовые наборы для нуждающихся», — говорит Алеш Славичек, глава Чешской федерации продовольственных банков.

Сбор предназначен  для продовольственных банков, которые распределяют пожертвования между нуждающимися организациями и отдельными социально уязвимыми получателями, такими как пожилые люди, инвалиды или матери-одиночки.

По словам Славичека, наиболее востребованы макароны, рис, бобовые, консервы, а также детские перекусы и средства детской гигиены.

После оплаты люди могут передать свои покупки волонтерам, стоящим у касс; их можно узнать по зеленым фартукам с логотипом. В некоторых магазинах можно воспользоваться ящиками для сбора продуктов или сделать пожертвование прямо на кассе.

В последние годы количество магазинов, где люди могут пожертвовать товары для сбора, растет. Если с 2013 по 2018 год их было около 750, то сейчас их число увеличилось почти в четыре раза. На сайте сбора есть карта, где люди могут найти магазины-участники в своем районе.

Онлайн-пожертвования уже можно сделать в интернет-магазинах Tesco, Košík, Billa, Rohlik и аптеках Teta и dm.

У продовольственных банков есть 201 отделение по всей стране. Они выдают нуждающимся посылки из машины или из торговых точек, а также доставляют их по адресам. Кроме того, они сотрудничают примерно со 100 некоммерческими организациями, которые распространяют продукты.

Нуждающиеся также могут обратиться в социальные отделы мэрий. Они могут получить QR-код, чтобы забрать посылку в распределительном центре. Продукты остаются в регионе. Людям часто помогают их соседи, даже не подозревая об этом.
еда благотворительность Чехия
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