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Грозы уже бушуют в южной Моравии, затоплены дома и дороги

Новости 420on
24 апреля 2025
22:00
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Сильные грозы, сопровождаемые проливными дождями, осложняют жизнь людей в южной Моравии. Пожарные сообщают о затопленных зданиях в районе Годонина, неясная ситуация сложилась и в Бланско. На месте работают десятки пожарных.
«В Годонинском районе мы в настоящее время принимаем меры после проливных дождей в Весели-над-Моравоу, Доманине, Сыровине, Жеравице, Ежове и Лабуте. Из деревень поступают сообщения о затопленных зданиях, подвалах и дорогах», — написали пожарные в социальной сети X. В районе работают 15 подразделений.

Однако проблемы есть и в других местах региона. Дороги в Бланско и Босковице затоплены и труднопроходимы. 

«В Раеце в Бланско вода течет через дорогу, на дороге более 10 сантиметров воды. Пройти можно только пешком, на автомобиле не проехать», — сообщил один из водителей.

«Оперативный центр направил еще четыре подразделения в окрестности Роусинова в Вышковском районе», — сообщил Ян Дворжак, представитель южноморавских пожарных, добавив, что, скорее всего, будут и другие происшествия.

«В настоящее время грозы сильные, особенно в районе Угерске-Градиште. Есть риск локальных проливных дождей. К вечеру грозы ослабнут, но активность продлится еще несколько часов», — сообщили метеорологи в Facebook.
погода Чехия
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