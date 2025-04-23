Грозы уже бушуют в южной Моравии, затоплены дома и дороги

«В Годонинском районе мы в настоящее время принимаем меры после проливных дождей в Весели-над-Моравоу, Доманине, Сыровине, Жеравице, Ежове и Лабуте. Из деревень поступают сообщения о затопленных зданиях, подвалах и дорогах», — написали пожарные в социальной сети X. В районе работают 15 подразделений.



Однако проблемы есть и в других местах региона. Дороги в Бланско и Босковице затоплены и труднопроходимы.



«В Раеце в Бланско вода течет через дорогу, на дороге более 10 сантиметров воды. Пройти можно только пешком, на автомобиле не проехать», — сообщил один из водителей.



«Оперативный центр направил еще четыре подразделения в окрестности Роусинова в Вышковском районе», — сообщил Ян Дворжак, представитель южноморавских пожарных, добавив, что, скорее всего, будут и другие происшествия.



«В настоящее время грозы сильные, особенно в районе Угерске-Градиште. Есть риск локальных проливных дождей. К вечеру грозы ослабнут, но активность продлится еще несколько часов», — сообщили метеорологи в Facebook.