Нужно знать язык противника: президент Чехии выступил против отмены преподавания русского языка
25 апреля 2025
08:00
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Вы плохо себя вели? Первый вопрос, на который президент Петр Павел ответил в четверг в доме престарелых в Трутнове, где он побывал в начале второго дня своего визита в Градец-Кралове, был задан не местными клиентами, а одним из дошкольников, которые каждый месяц приходят сюда навестить своих бабушек и дедушек. И они тоже пришли, чтобы спеть для президента. Из Трутнова президент отправился в Двур-Кралове-над-Лабем, где встретился с учениками гимназии. На обеих встречах присутствующих спрашивали о том, что волнует их возрастную группу.
200 учеников задавали президенту вопросы о текущей ситуации в мире, подписании договора с Ватиканом и его жизненном девизе, об отношении молодежи к политике и чешском образовании. Также был задан вопрос о сохранении или отмене русского языка в чешских школах.
«Я изучал русский язык в обязательном порядке, я воспринимал его как окно в мир. Это было окно в мир, который впоследствии оказался другим, но оно показало, как важно знать язык своих противников. Когда произошла аннексия Крыма, только через два года была организована встреча лидеров НАТО и России. И если бы не тот факт, что я все еще знал русский язык и мог читать российские источники и понимать устную речь, встреча закончилась бы иначе», — сказал президент.
«Переводчиком генерала Герасимова, вероятно, был кто-то из секретных служб. Он перевел не совсем то, что я сказал. Поэтому я вмешался и сказал, что либо он переведет точно то, что я сказал, либо я прекращу встречу», — сказал Петр Павел. Он беседовал со учащимися около 45 минут.
«Я изучал русский язык в обязательном порядке, я воспринимал его как окно в мир. Это было окно в мир, который впоследствии оказался другим, но оно показало, как важно знать язык своих противников. Когда произошла аннексия Крыма, только через два года была организована встреча лидеров НАТО и России. И если бы не тот факт, что я все еще знал русский язык и мог читать российские источники и понимать устную речь, встреча закончилась бы иначе», — сказал президент.
«Переводчиком генерала Герасимова, вероятно, был кто-то из секретных служб. Он перевел не совсем то, что я сказал. Поэтому я вмешался и сказал, что либо он переведет точно то, что я сказал, либо я прекращу встречу», — сказал Петр Павел. Он беседовал со учащимися около 45 минут.
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