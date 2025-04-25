Повышение платы за СМИ в Чехии: кто попадет под новый налог?

Плата отныне будет привязана не только к телевизору или радиоприемнику, но и к мобильному телефону, компьютеру или планшету, на котором можно воспроизводить мультимедийный контент.



Правительство обосновало повышение тем, что в случае с телевидением она не индексировалась с 2008 года, а с радио — с 2005. Поправка сохраняет принцип одного взноса на семью, независимо от количества устройств у ее членов.





Концессионные платежи за общественные СМИ собираются в десяти странах ЕС. Средняя сумма составляет 9,7 евро (в настоящее время около 240 крон) в месяц.



Принятая поправка расширяет круг пользователей, включая домохозяйства с доступом в Интернет, не имеющие радио- или телеприемника. С другой стороны, от сборов будут освобождены компании, в которых работает не более 25 сотрудников.



Согласно поправке, сумма за теле- и радиовещание в будущем будет повышаться в зависимости от уровня инфляции, если она превысит 6%. При этом повышение не будет утверждаться парламентом, как это происходит сейчас.



Исключение составляют школы, глухие, слепые, иностранцы без постоянного или долгосрочного проживания в Чехии и те, чей доход не превышает 2,15 прожиточного минимума. От взносов освобождаются ассоциации и работодатели, у которых большинство работников — инвалиды.



Компании, в которых работает менее 24 человек (т.е. сотрудников, занятых полный рабочий день), также не платят сбор за теле- и радиовещание. Для крупных предприятий и компаний размер зависит от количества работников. Например, фирмы с числом сотрудников от 50 до 99 человек платят десятикратную сумму, от 250 до 499 человек — 70-кратную сумму, а компании, где работает более 500 человек, — 100-кратную стоимость.