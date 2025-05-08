Чешские пчеловоды сообщают о рекордной гибели пчел

Сильнее всего пострадали пасеки в Праге, Либерецком и Устецком краях. Об этом говорят данные международного проекта COLOSS, отслеживающего, как пчелы переносят зиму. В этом году в опросе участвовали более 9 000 чешских пчеловодов — это один из самых высоких показателей среди стран-участниц.





По последним данным, погибло около 26% пчелиных семей — для Чехии это крайне много. На начало сентября прошлого года в стране было зарегистрировано 644 847 семей. Если перевести процент в реальные числа, выходит, что за зиму погибло больше 160 000 семей.





Для сравнения: зимой 2023/2024 потери были вдвое ниже — 12,2%. Обычно годы с большей и меньшей смертностью чередуются, но нынешние показатели выбиваются из привычной картины.





Главная причина — все тот же варроатоз, который особенно рано и активно начал распространяться из-за аномально теплой весны. Клещ и сопровождающие его вирусы начали вредить пчелам примерно на три недели раньше, чем обычно. Это ослабило семьи задолго до зимовки.





Дополнительную проблему создал необычайно обильный сбор меляцитозного меда в июле — так называемого «цементного» меда. Он очень густой, и если его вовремя не откачать, он застывает в сотах и мешает пчелам готовиться к зиме. Такой медосбор случился из-за сочетания сырой зимы и теплой весны.





Больше всего пчелиных семей погибло в Праге и Либерецком крае — около трети. А в районе Ческа-Липа ситуация и вовсе критическая: местные пчеловоды потеряли половину пасек.





Данных о ситуации в других странах пока нет, но специалисты предполагают, что у соседей дела обстоят похоже.





Ученые говорят, что такие потери — результат меняющегося климата. Зимы в Чехии становятся мягче, весна приходит раньше, и пчеловодам приходится адаптироваться. Старые подходы уже не работают так, как раньше: нужно пересматривать методы ухода за пчелами и искать новые способы борьбы с болезнями.





Несмотря на то, что многие потеряли почти все свои семьи, есть и те, кто успешно пережил зиму. Теперь специалисты будут изучать, что именно помогло им сохранить пчел. Эти знания помогут разработать новые рекомендации, которые смогут использовать все пчеловоды. Без сотрудничества внутри сообщества тут не обойтись.