В апреле в ДТП в Чехии погибли 43 человека, в основном пешеходы

Новости 420on 7 мая 2025 22:00 250

В апреле этого года в ДТП в Чехии погибли 43 человека, примерно две трети жертв составили пешеходы. Об этом сегодня сообщила полиция в пресс-релизе. Число погибших превышает показатель за тот же месяц прошлого года, когда в авариях погибли 35 человек. Апрель также стал самым трагическим месяцем этого года.