В апреле в ДТП в Чехии погибли 43 человека, в основном пешеходы
7 мая 2025
22:00
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В апреле этого года в ДТП в Чехии погибли 43 человека, примерно две трети жертв составили пешеходы. Об этом сегодня сообщила полиция в пресс-релизе. Число погибших превышает показатель за тот же месяц прошлого года, когда в авариях погибли 35 человек. Апрель также стал самым трагическим месяцем этого года.
Большинство жертв апрельских ДТП были пешеходами, по данным полиции, их погибло 28. Еще шесть погибших были мотоциклистами.
В то время как в марте еще чередовались теплые дни с морозными и даже выпадал снег, апрель принес более стабильное потепление. В некоторые дни температура даже приближалась к 30 градусам по Цельсию. «С приходом весенних месяцев естественно увеличивается количество уязвимых участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова.
«Мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, действовать рассудительно, предусмотрительно и внимательно», — добавила она.
Апрель стал наиболее трагическим месяцем этого года: 16 апреля в ДТП погибли семь человек. По предварительным данным полиции, это было самое большое количество жертв ДТП за один день с 19 ноября 2024 года, когда также было зарегистрировано семь погибших. Почти половина жертв 16 апреля погибла в ДТП на автомагистрали D2 недалеко от Брно, где в результате столкновения фургона с грузовиком три человека погибли и четыре получили травмы.
В апреле этого года полиция Чешской Республики расследовала 6 459 дорожно-транспортных происшествий. «Наиболее частыми причинами серьезных аварий были превышение скорости, невнимательность за рулем и несоблюдение правил дорожного движения», — сообщила Сириштова.
С начала года произошло почти 26 000 ДТП, в которых погибли 120 человек. Несмотря на рост числа жертв в апреле, количество погибших за четыре месяца пока немного ниже, чем за тот же период 2024 года. В прошлом году с начала года до конца апреля в ДТП погибли 123 человека.
В то время как в марте еще чередовались теплые дни с морозными и даже выпадал снег, апрель принес более стабильное потепление. В некоторые дни температура даже приближалась к 30 градусам по Цельсию. «С приходом весенних месяцев естественно увеличивается количество уязвимых участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова.
«Мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, действовать рассудительно, предусмотрительно и внимательно», — добавила она.
Апрель стал наиболее трагическим месяцем этого года: 16 апреля в ДТП погибли семь человек. По предварительным данным полиции, это было самое большое количество жертв ДТП за один день с 19 ноября 2024 года, когда также было зарегистрировано семь погибших. Почти половина жертв 16 апреля погибла в ДТП на автомагистрали D2 недалеко от Брно, где в результате столкновения фургона с грузовиком три человека погибли и четыре получили травмы.
В апреле этого года полиция Чешской Республики расследовала 6 459 дорожно-транспортных происшествий. «Наиболее частыми причинами серьезных аварий были превышение скорости, невнимательность за рулем и несоблюдение правил дорожного движения», — сообщила Сириштова.
С начала года произошло почти 26 000 ДТП, в которых погибли 120 человек. Несмотря на рост числа жертв в апреле, количество погибших за четыре месяца пока немного ниже, чем за тот же период 2024 года. В прошлом году с начала года до конца апреля в ДТП погибли 123 человека.