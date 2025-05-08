Радио «Свобода» (RFE/RL) не удалось в суде добиться выделения средств на работу в апреле

Новости 420on 8 мая 2025 12:00 502

Радио Свободная Европа / Радио «Свобода» (RFE/RL) не добилось успеха в апелляционном суде в Вашингтоне с требованием выплаты федеральных средств на свою работу в апреле. Об этом радиостанция сообщила вечером в среду в своем заявлении. Таким образом, RFE/RL по-прежнему не может получить около 12 миллионов долларов (264 миллиона крон), которые должны были быть выплачены в апреле.