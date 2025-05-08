Радио «Свобода» (RFE/RL) не удалось в суде добиться выделения средств на работу в апреле
8 мая 2025
12:00
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Радио Свободная Европа / Радио «Свобода» (RFE/RL) не добилось успеха в апелляционном суде в Вашингтоне с требованием выплаты федеральных средств на свою работу в апреле. Об этом радиостанция сообщила вечером в среду в своем заявлении. Таким образом, RFE/RL по-прежнему не может получить около 12 миллионов долларов (264 миллиона крон), которые должны были быть выплачены в апреле.
Радиостанция добивалась отмены вердикта суда, согласно которому американские власти не обязаны немедленно выделять RFE/RL удержанные средства. Адвокаты радиостанции обжалуют решение, принятое в среду.
Радиостанция хотела получить доступ к федеральным средствам до того, как апелляционный суд примет решение о пересмотре вердикта суда низшей инстанции. В конце апреля суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа не имеет права отменить финансирование этой станции, утвержденное Конгрессом.
«Мы верим, что закон на нашей стороне, но эта задержка означает, что RFE/RL должна продолжать сокращать число сотрудников и объем вещания», — заявил генеральный директор станции Стивен Капус. Средства станции срочно необходимы для продолжения вещания. Юристы RFE/RL ранее предупреждали, что без дополнительного финансирования станция прекратит свою деятельность до июня.
В середине марта администрация Трампа приняла решение сократить до минимума деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует RFE/RL. Это решение также значительно повлияло на деятельность станции «Голос Америки». Станции имеют разный правовой статус и решили оспорить эти меры в суде.
Радиостанция хотела получить доступ к федеральным средствам до того, как апелляционный суд примет решение о пересмотре вердикта суда низшей инстанции. В конце апреля суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа не имеет права отменить финансирование этой станции, утвержденное Конгрессом.
«Мы верим, что закон на нашей стороне, но эта задержка означает, что RFE/RL должна продолжать сокращать число сотрудников и объем вещания», — заявил генеральный директор станции Стивен Капус. Средства станции срочно необходимы для продолжения вещания. Юристы RFE/RL ранее предупреждали, что без дополнительного финансирования станция прекратит свою деятельность до июня.
В середине марта администрация Трампа приняла решение сократить до минимума деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует RFE/RL. Это решение также значительно повлияло на деятельность станции «Голос Америки». Станции имеют разный правовой статус и решили оспорить эти меры в суде.