Опрос CVVM: чехи больше всего боятся войны

Новости 420on 9 мая 2025 10:00 767

Международная ситуация напряженная, люди живут в страхе. Три четверти чехов испытывают какие-то опасения, причем чаще всего люди боятся войны (38 процентов). Из опроса CVVM следует, что почти две трети людей (63 процента) считают реальной угрозой безопасности Россию, которая уже три года пытается уничтожить Украину. На личном уровне люди, однако, не видят ситуацию столь мрачно.