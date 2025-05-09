Опрос CVVM: чехи больше всего боятся войны
9 мая 2025
10:00
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Международная ситуация напряженная, люди живут в страхе. Три четверти чехов испытывают какие-то опасения, причем чаще всего люди боятся войны (38 процентов). Из опроса CVVM следует, что почти две трети людей (63 процента) считают реальной угрозой безопасности Россию, которая уже три года пытается уничтожить Украину. На личном уровне люди, однако, не видят ситуацию столь мрачно.
Несмотря на опасения и преобладающий пессимизм в отношении дальнейшего развития мира, в личном взгляде на будущее чехи настроены оптимистично. 70 процентов людей положительно смотрят на свою жизнь и жизнь своих близких.
Однако в позитивное развитие чешского общества верят уже только 37 процентов опрошенных, а в случае Европы и всего человечества — только 28 процентов респондентов.
В свете международной ситуации 76 процентов людей заявили, что испытывают опасения по поводу чего-то.
«В последующем открытом вопросе опрошенные указали, что конкретно их беспокоит. Опасения по поводу войны в целом, военного конфликта в Европе, третьей мировой войны и т. п. были указаны в 38 процентах ответов», — констатировало агентство.
Материальных и финансовых затруднений опасаются 7 процентов респондентов.
Когда людей спросили, существует ли государство, представляющее реальную угрозу для Чешской Республики, чаще всего они называли Россию (62,5%), за которой следовали США (20,2%) и Китай (19,2%).
Пятая часть опрошенных приветствовала бы авторитарный режим
Люди негативно оценивают ситуацию в мире во всех аспектах, за исключением экономики. Даже в этой сфере преобладает негативный настрой, но не большинством.
Худшая ситуация сложилась в сфере урегулирования конфликтов, которую 71 процент опрошенных считают плохой, более половины людей считают плохой также ситуацию в сфере безопасности (54 процента), международные отношения (55 процентов) и глобальные проблемы окружающей среды (53 процента).
Согласно опросу, пятая часть чехов готова отказаться от демократии и предпочла бы авторитарное управление государством, еще 15% не имеют мнения о способе управления государством. Демократию считают лучшей формой правления 6 из 10 чехов.
Опрос проводился с 14 по 26 марта, в нем приняли участие 1037 респондентов.
Однако в позитивное развитие чешского общества верят уже только 37 процентов опрошенных, а в случае Европы и всего человечества — только 28 процентов респондентов.
В свете международной ситуации 76 процентов людей заявили, что испытывают опасения по поводу чего-то.
«В последующем открытом вопросе опрошенные указали, что конкретно их беспокоит. Опасения по поводу войны в целом, военного конфликта в Европе, третьей мировой войны и т. п. были указаны в 38 процентах ответов», — констатировало агентство.
Материальных и финансовых затруднений опасаются 7 процентов респондентов.
Когда людей спросили, существует ли государство, представляющее реальную угрозу для Чешской Республики, чаще всего они называли Россию (62,5%), за которой следовали США (20,2%) и Китай (19,2%).
Пятая часть опрошенных приветствовала бы авторитарный режим
Люди негативно оценивают ситуацию в мире во всех аспектах, за исключением экономики. Даже в этой сфере преобладает негативный настрой, но не большинством.
Худшая ситуация сложилась в сфере урегулирования конфликтов, которую 71 процент опрошенных считают плохой, более половины людей считают плохой также ситуацию в сфере безопасности (54 процента), международные отношения (55 процентов) и глобальные проблемы окружающей среды (53 процента).
Согласно опросу, пятая часть чехов готова отказаться от демократии и предпочла бы авторитарное управление государством, еще 15% не имеют мнения о способе управления государством. Демократию считают лучшей формой правления 6 из 10 чехов.
Опрос проводился с 14 по 26 марта, в нем приняли участие 1037 респондентов.