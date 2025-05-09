Следственный комитет РФ: в связи с осквернением памятника советскому солдату в Теплице будет возбуждено уголовное дело

Новости 420on 9 мая 2025 11:30 736

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в городе Теплице, сообщили ТАСС в ведомстве.