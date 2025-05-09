Следственный комитет РФ: в связи с осквернением памятника советскому солдату в Теплице будет возбуждено уголовное дело
9 мая 2025
11:30
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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в городе Теплице, сообщили ТАСС в ведомстве.
«В СМИ сообщается, что в городе Теплице Чешской Республики вандалы разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала. Отмечается, что данный мемориал был установлен в одном из парков. Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.
Инцидент произошел в ночь на 7 мая. Монумент советскому солдату был установлен в 1955 году в парке «Гавличковы сады» близ центра города Теплице как символ благодарности горожан красноармейцам, павшим за освобождение от фашизма. Вандалы полностью уничтожили памятник, свалив его с постамента. О ЧП в полицию утром сообщили местные жители. Акт вандализма осудили руководители города и общественность.
Полиция расследует уголовное дело и ведёт поиск причастных к уничтожению памятника. «Независимо от того, какую символику часть общества видит в этой статуе, необходимо осудить вандализм как форму решения несогласия с чем-либо», — заявил мэр города Йиржи Штабл. Пока неясно, будет ли памятник, который находился в собственности города, восстановлен.
Инцидент произошел в ночь на 7 мая. Монумент советскому солдату был установлен в 1955 году в парке «Гавличковы сады» близ центра города Теплице как символ благодарности горожан красноармейцам, павшим за освобождение от фашизма. Вандалы полностью уничтожили памятник, свалив его с постамента. О ЧП в полицию утром сообщили местные жители. Акт вандализма осудили руководители города и общественность.
Полиция расследует уголовное дело и ведёт поиск причастных к уничтожению памятника. «Независимо от того, какую символику часть общества видит в этой статуе, необходимо осудить вандализм как форму решения несогласия с чем-либо», — заявил мэр города Йиржи Штабл. Пока неясно, будет ли памятник, который находился в собственности города, восстановлен.