Платежи за энергоносители будут расти. Фиксируйте цены, советуют эксперты





«Сейчас есть хорошая возможность подписать двухлетний контракт по цене ниже биржевой стоимости газа. Однозначно стоит воспользоваться такой ситуацией и зафиксировать цену», — отметил в интервью Novinky директор энергетического отдела компании Kalkulátor.cz Лукаш Каньок.





Как только текущие прайс-листы будут распроданы и поставщики начнут закупать газ по новой цене, она поднимется, что отразится на прейскурантах.

«С электроэнергией ситуация аналогична. С ростом цен на газ растет и стоимость электроэнергии. Поэтому также рекомендую зафиксировать цену как можно скорее», — добавил Каньок.





Аналитик компании ENA Jiří Gavor также считает, что не стоит бояться долгосрочной фиксации. «Сейчас энергия на бирже дороже, чем в прошлом году, но предложения всё равно дешевле. Очевидно, что ценового снижения в будущем уже не будет. Поэтому я советую воспользоваться текущими предложениями», — сказал он. В прошлом году Gavor рекомендовал фиксировать цену на короткий срок, но теперь, по его мнению, выгоднее двухлетние контракты.





Член правления компании Centropol Jiří Matoušek также считает, что ситуация благоприятна.



«После долгого перерыва имеет смысл зафиксировать цену на электроэнергию на срок от двух до трех лет. Точно так же разумно поступить и с контрактами на газ», — заявил он.





По его мнению, в связи с высокими ценами на квоты на выбросы не стоит ожидать значительного снижения цен на электроэнергию на бирже.