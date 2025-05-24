В этом году родители в Чехии заплатят за летние лагеря больше, чем в прошлом
24 мая 2025
17:00
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Интерес к летним лагерям не ослабевает, но в этом году, по данным Ассоциации детского отдыха, родители заплатят за них примерно на пять процентов больше, чем в прошлом году. Цены варьируются в зависимости от продолжительности пребывания, программы, проживания и питания, а также от того, посещает ли ребенок кружок в течение всего года, сказал председатель Чешского совета детей и молодежи (ČRDM) Алеш Седлачек.
По его словам, большинство организаций, объединенных в ČRDM, повышают цены примерно на 10%. Лагеря подорожали в основном из-за растущих затрат, сказал он.
За двухнедельное пребывание в лагере родители могут заплатить от 3500 до 16 000 крон, а поездки за границу могут превысить даже 20 000 крон, сказал он. «Например, скаутский палаточный лагерь обойдется в среднем в 2500 крон за неделю, что примерно на 200-300 крон больше, чем в прошлом году», — сказал Седлачек.
По словам председателя Ассоциации детского отдыха Мирослава Топинки, интерес к летним лагерям такой же, как и в прошлом году. «Просто спрос сместился с отдыха в Чехии в пользу лагерей на море», — сказал он. По словам Седлачека, интерес к лагерям не ослабевает, хотя их продолжительность сокращается с трех недель, как было раньше, до десяти-четырнадцати дней, в основном из-за возможностей руководителей. По его мнению, на подъеме пригородные лагеря, интерес к которым за последние два года вырос почти на треть.
«Половина лагерей из общего числа — это классические лагеря, которые мы знаем из своего детства, то есть они проходят в палатках или в домиках. Вторая половина — это более роскошные лагеря с проживанием в зданиях. Или это лагеря за границей», — сказал Седлачек.
По его словам, интерес детей остается прежним, они хотят провести время с друзьями на природе. По словам Седлачека, среди пригородных лагерей популярны исследовательские, кондитерские, технические, естественнонаучные лагеря или лагеря в зоопарках.
По словам Седлачека, проблема нехватки вожатых ежегодно возникает в основном в лагерях, где вожатыми являются волонтеры. «Однако их участие облегчается возможностью взять отпуск до пяти рабочих дней. Условием является то, что люди круглый год занимаются работой с детьми», — сказал он. По словам Топинки, самым дорогим в лагере являются люди, особенно повара. По его словам, их в целом не хватает, да и не каждый готов готовить в лагере.
«Проведение лагерей в отдельных регионах остается стабильным. Наиболее популярными местами являются Южно-Чешский край и Высочина. Напротив, меньше всего лагерей организуется в Карловарском и Устецком краях», — сказал Седлачек.
Анализ ČRDM, по его словам, показывает, что почти половина организаторов лагерей вообще не разрешают использовать, например, мобильные телефоны или планшеты, даже в свободное время. Еще 39 процентов хотя бы частично ограничивают время использования цифровых устройств, сказал он. В лагерях, где дети проживают в зданиях, использование мобильных телефонов или планшетов разрешено чаще. В свободное время мобильными телефонами без ограничений могут пользоваться 20 процентов детей, проживающих в зданиях, и 12 процентов — в палатках, добавил Седлачек.
За двухнедельное пребывание в лагере родители могут заплатить от 3500 до 16 000 крон, а поездки за границу могут превысить даже 20 000 крон, сказал он. «Например, скаутский палаточный лагерь обойдется в среднем в 2500 крон за неделю, что примерно на 200-300 крон больше, чем в прошлом году», — сказал Седлачек.
По словам председателя Ассоциации детского отдыха Мирослава Топинки, интерес к летним лагерям такой же, как и в прошлом году. «Просто спрос сместился с отдыха в Чехии в пользу лагерей на море», — сказал он. По словам Седлачека, интерес к лагерям не ослабевает, хотя их продолжительность сокращается с трех недель, как было раньше, до десяти-четырнадцати дней, в основном из-за возможностей руководителей. По его мнению, на подъеме пригородные лагеря, интерес к которым за последние два года вырос почти на треть.
«Половина лагерей из общего числа — это классические лагеря, которые мы знаем из своего детства, то есть они проходят в палатках или в домиках. Вторая половина — это более роскошные лагеря с проживанием в зданиях. Или это лагеря за границей», — сказал Седлачек.
По его словам, интерес детей остается прежним, они хотят провести время с друзьями на природе. По словам Седлачека, среди пригородных лагерей популярны исследовательские, кондитерские, технические, естественнонаучные лагеря или лагеря в зоопарках.
По словам Седлачека, проблема нехватки вожатых ежегодно возникает в основном в лагерях, где вожатыми являются волонтеры. «Однако их участие облегчается возможностью взять отпуск до пяти рабочих дней. Условием является то, что люди круглый год занимаются работой с детьми», — сказал он. По словам Топинки, самым дорогим в лагере являются люди, особенно повара. По его словам, их в целом не хватает, да и не каждый готов готовить в лагере.
«Проведение лагерей в отдельных регионах остается стабильным. Наиболее популярными местами являются Южно-Чешский край и Высочина. Напротив, меньше всего лагерей организуется в Карловарском и Устецком краях», — сказал Седлачек.
Анализ ČRDM, по его словам, показывает, что почти половина организаторов лагерей вообще не разрешают использовать, например, мобильные телефоны или планшеты, даже в свободное время. Еще 39 процентов хотя бы частично ограничивают время использования цифровых устройств, сказал он. В лагерях, где дети проживают в зданиях, использование мобильных телефонов или планшетов разрешено чаще. В свободное время мобильными телефонами без ограничений могут пользоваться 20 процентов детей, проживающих в зданиях, и 12 процентов — в палатках, добавил Седлачек.