В этом году родители в Чехии заплатят за летние лагеря больше, чем в прошлом

Новости 420on 24 мая 2025 17:00 130

Интерес к летним лагерям не ослабевает, но в этом году, по данным Ассоциации детского отдыха, родители заплатят за них примерно на пять процентов больше, чем в прошлом году. Цены варьируются в зависимости от продолжительности пребывания, программы, проживания и питания, а также от того, посещает ли ребенок кружок в течение всего года, сказал председатель Чешского совета детей и молодежи (ČRDM) Алеш Седлачек.