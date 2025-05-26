Купили квартиру, и везде появилась плесень. Застройщик сказал: «Вы плохо проветриваете»
26 мая 2025
10:30
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Представьте, что вы купили квартиру за все свои сбережения, но через несколько недель обнаружили, что в ней невозможно жить из-за огромной сырости. Продавец не реагирует на просьбы исправить ситуацию. Квартира пустует уже три года, и никто не хочет ее покупать.
Именно в такой, несомненно, очень стрессовой ситуации находится Алиса Валкова из Шумперка. Весной 2022 года она купила за почти 2,5 миллиона крон квартиру в доме, отремонтированном компанией Salutem Group. Это было не новое здание, а старый многоквартирный дом на улице Банскобыстрицкой в Шумперке, который изначально принадлежал городу и из-за плохого состояния планировался к сносу.
Однако в конце концов дом был выкуплен застройщиком, отремонтирован, а квартиры выставлены на продажу. Одним из покупателей стала Алиса Валкова.
Перед подписанием договора она, конечно, осмотрела квартиру на первом этаже, но ничего подозрительного не заметила. «Все казалось в полном порядке, даже подвал не имел каких-либо видимых дефектов, стены были покрашены, везде было сухо», — вспоминает Алиса Валкова в новом выпуске подкаста Seznam Zpráv Ve stínu («В тени»).
Пятна на стенах, испорченная мебель, болезнь
После переезда казалось, что хозяйка наконец-то сможет насладиться жизнью в собственной квартире. Но примерно через месяц ситуация резко изменилась.
Алисе казалось, что в квартире неприятная сырость и связанный с ней запах: «Утром я просыпалась в сырых одеялах, когда вытирала пол, он вообще не высыхал. Белье я сушила у знакомых в сушилке. Но я все надеялась, что это какая-то остаточная влага после ремонта». Плесень появилась везде, на стенах и в шкафах.
Хозяйка окончательно поняла, что дело плохо, когда на стенах появились влажные пятна. На всякий случай она велела демонтировать встроенные шкафы и обнаружила, что за ними тоже была обширная плесень. Совершенно новая мебель оказалась на свалке.
«В тот момент стало ясно, что я не могу там остаться. У меня тогда была температура, но я списывала это на обычную простуду. Потом я поняла, что это может быть связано с сыростью».
Алиса сразу же начала действовать, пытаясь устранить явные и серьезные недостатки. Однако, по ее словам, строитель не хотел иметь с этим дела и советовал ей лучше проветривать помещения.
«Плесень может иметь несколько причин, например, длительное неправильное использование квартиры», — ответил медиаконсультант компании Salutem Патрик Немечек, когда мы прислали ему фотографии плесени в квартире Алисы Валковой.
Она решила разбираться с проблемой в судебном порядке. Оказалось, что она не единственная, кто недоволен покупкой квартиры на улице Банскобыстрицкой. При реконструкции в мансарде дома были созданы три новые квартиры, которые подлежат сдаче в эксплуатацию. Однако это до сих пор не сделано.
Даже через три года сдача в эксплуатацию не состоялась
Одним из владельцев мансардной квартиры является Либор Блихал. Он злится, что никто не сообщил ему о серьезных недостатках. «Нас просто обманули, никто не сказал нам, что приемка еще не завершена», — жалуется он.
Даже через три года дом официально не сдан полностью. О том, что приемка еще не завершена, свидетельствует и протокол приемочной инспекции от апреля этого года, который есть в распоряжении редакции.
Из документа следует, что чиновники обнаружили недостатки в электропроводке в общих помещениях дома, не устраивает их и состояние квартир на чердаке, а также то, что отдельные квартиры не имеют собственных электросчетчиков и по-прежнему подключены к общему счетчику. Тот факт, что процедура сдачи в эксплуатацию еще не завершена, подтвердил и медиаконсультант компании Salutem Патрик Немечек.
«Обязательная сдача в эксплуатацию касалась только трех вновь построенных мансардных квартир. По телефону с органами власти было согласовано, что для этого типа мансардной застройки достаточно подать заявление в строительный орган, что мы и сделали сразу после завершения строительства, то есть в сентябре 2022 года. Однако от строительного ведомства мы не получили никакого подтверждения/заявления, поэтому мы проактивно пытаемся решить этот вопрос с ведомством», — указал Немечек в письменном заявлении.
Он также добавил, что застройщик не знает о жалобах владельцев квартир, первые признаки проблем и уведомления о недостатках, по его словам, появились примерно через два года.
Юрист не рекомендует расторгать договор
В то время как Либор Блихал живет в своей, хотя и не сданной в эксплуатацию, квартире, Алиса Валкова переехала в арендованную квартиру в другой части города. Она исключает возвращение на Банскобыстрицкую улицу, предпочла бы избавиться от квартиры и вернуть свои деньги. Однако юристы, с которыми она консультировалась, не рекомендуют ей расторгать договор купли-продажи. По их мнению, существует риск, что она потеряет и квартиру, и деньги. Это подтвердила и Яна Прухова, юрист, специализирующаяся на недвижимости, которую мы ознакомили с этим делом.
«Опасения госпожи Валковой вполне обоснованы. Если она откажется от договора, ей придется вернуть квартиру, а продавец должен будет вернуть покупную цену. Но вопрос в том, вернет ли он ее добровольно или придется взыскивать через суд».
По мнению юриста Пруховой, в данном случае идеальным решением был бы обратный выкуп, то есть выкуп квартиры продавцом, компанией Salutem. И, по словам ее представителя Патрика Немечка, это не исключено. Однако вопрос в том, на каких условиях и, главное, по какой цене. Немечек не захотел раскрыть эту информацию:
«Конечно, мы открыты для поиска конструктивного и взаимовыгодного решения всей ситуации. Однако мы не обсуждаем коммерческие условия в публичном пространстве. Поэтому мы будем рады обсудить продажу напрямую с госпожой Валковой, а не через СМИ».
Однако в конце концов дом был выкуплен застройщиком, отремонтирован, а квартиры выставлены на продажу. Одним из покупателей стала Алиса Валкова.
Перед подписанием договора она, конечно, осмотрела квартиру на первом этаже, но ничего подозрительного не заметила. «Все казалось в полном порядке, даже подвал не имел каких-либо видимых дефектов, стены были покрашены, везде было сухо», — вспоминает Алиса Валкова в новом выпуске подкаста Seznam Zpráv Ve stínu («В тени»).
Пятна на стенах, испорченная мебель, болезнь
После переезда казалось, что хозяйка наконец-то сможет насладиться жизнью в собственной квартире. Но примерно через месяц ситуация резко изменилась.
Алисе казалось, что в квартире неприятная сырость и связанный с ней запах: «Утром я просыпалась в сырых одеялах, когда вытирала пол, он вообще не высыхал. Белье я сушила у знакомых в сушилке. Но я все надеялась, что это какая-то остаточная влага после ремонта». Плесень появилась везде, на стенах и в шкафах.
Хозяйка окончательно поняла, что дело плохо, когда на стенах появились влажные пятна. На всякий случай она велела демонтировать встроенные шкафы и обнаружила, что за ними тоже была обширная плесень. Совершенно новая мебель оказалась на свалке.
«В тот момент стало ясно, что я не могу там остаться. У меня тогда была температура, но я списывала это на обычную простуду. Потом я поняла, что это может быть связано с сыростью».
Алиса сразу же начала действовать, пытаясь устранить явные и серьезные недостатки. Однако, по ее словам, строитель не хотел иметь с этим дела и советовал ей лучше проветривать помещения.
«Плесень может иметь несколько причин, например, длительное неправильное использование квартиры», — ответил медиаконсультант компании Salutem Патрик Немечек, когда мы прислали ему фотографии плесени в квартире Алисы Валковой.
Она решила разбираться с проблемой в судебном порядке. Оказалось, что она не единственная, кто недоволен покупкой квартиры на улице Банскобыстрицкой. При реконструкции в мансарде дома были созданы три новые квартиры, которые подлежат сдаче в эксплуатацию. Однако это до сих пор не сделано.
Даже через три года сдача в эксплуатацию не состоялась
Одним из владельцев мансардной квартиры является Либор Блихал. Он злится, что никто не сообщил ему о серьезных недостатках. «Нас просто обманули, никто не сказал нам, что приемка еще не завершена», — жалуется он.
Даже через три года дом официально не сдан полностью. О том, что приемка еще не завершена, свидетельствует и протокол приемочной инспекции от апреля этого года, который есть в распоряжении редакции.
Из документа следует, что чиновники обнаружили недостатки в электропроводке в общих помещениях дома, не устраивает их и состояние квартир на чердаке, а также то, что отдельные квартиры не имеют собственных электросчетчиков и по-прежнему подключены к общему счетчику. Тот факт, что процедура сдачи в эксплуатацию еще не завершена, подтвердил и медиаконсультант компании Salutem Патрик Немечек.
«Обязательная сдача в эксплуатацию касалась только трех вновь построенных мансардных квартир. По телефону с органами власти было согласовано, что для этого типа мансардной застройки достаточно подать заявление в строительный орган, что мы и сделали сразу после завершения строительства, то есть в сентябре 2022 года. Однако от строительного ведомства мы не получили никакого подтверждения/заявления, поэтому мы проактивно пытаемся решить этот вопрос с ведомством», — указал Немечек в письменном заявлении.
Он также добавил, что застройщик не знает о жалобах владельцев квартир, первые признаки проблем и уведомления о недостатках, по его словам, появились примерно через два года.
Юрист не рекомендует расторгать договор
В то время как Либор Блихал живет в своей, хотя и не сданной в эксплуатацию, квартире, Алиса Валкова переехала в арендованную квартиру в другой части города. Она исключает возвращение на Банскобыстрицкую улицу, предпочла бы избавиться от квартиры и вернуть свои деньги. Однако юристы, с которыми она консультировалась, не рекомендуют ей расторгать договор купли-продажи. По их мнению, существует риск, что она потеряет и квартиру, и деньги. Это подтвердила и Яна Прухова, юрист, специализирующаяся на недвижимости, которую мы ознакомили с этим делом.
«Опасения госпожи Валковой вполне обоснованы. Если она откажется от договора, ей придется вернуть квартиру, а продавец должен будет вернуть покупную цену. Но вопрос в том, вернет ли он ее добровольно или придется взыскивать через суд».
По мнению юриста Пруховой, в данном случае идеальным решением был бы обратный выкуп, то есть выкуп квартиры продавцом, компанией Salutem. И, по словам ее представителя Патрика Немечка, это не исключено. Однако вопрос в том, на каких условиях и, главное, по какой цене. Немечек не захотел раскрыть эту информацию:
«Конечно, мы открыты для поиска конструктивного и взаимовыгодного решения всей ситуации. Однако мы не обсуждаем коммерческие условия в публичном пространстве. Поэтому мы будем рады обсудить продажу напрямую с госпожой Валковой, а не через СМИ».