Купили квартиру, и везде появилась плесень. Застройщик сказал: «Вы плохо проветриваете»

Новости 420on 26 мая 2025 10:30 1201

Представьте, что вы купили квартиру за все свои сбережения, но через несколько недель обнаружили, что в ней невозможно жить из-за огромной сырости. Продавец не реагирует на просьбы исправить ситуацию. Квартира пустует уже три года, и никто не хочет ее покупать.