Reebok отменяет заказы из-за странной «акции со скидками»
10 июня 2025
14:00
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Клиенты, которые в выходные выгодно купили обувь и одежду в компании Reebok по ценам в кронах вместо евро, к сожалению, не получат свои заказы. Компания отменяет их с извинениями и ссылается на техническую ошибку.
«Спасибо за ваш недавний заказ. К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что заказ был отменен из-за технической ошибки при обработке», — сообщает Reebok в электронном письме, которое редакция получила от одного из клиентов, который пытался выгодно сделать покупки в ходе необычной «акции с ошибкой».
Компания принесла извинения за непреднамеренную ошибку. Если оплата уже была произведена, деньги будут возвращены в течение пяти-семи дней, в зависимости от того, через какой банк или платежную систему клиент произвел оплату.
Именно из-за технической ошибки в интернет-магазине Reebok в выходные дни не был пересчитан курс евро в кроны. Таким образом, люди могли, например, купить кроссовки, которые изначально стоили 60 евро (около 1 500 крон), за 60 крон.
О том, что компания, скорее всего, отменит заказы, уже в понедельник в заявлении для Novinky.cz предполагали потребительские организации. Согласно закону, договор купли-продажи с интернет-магазином заключается только после отправки заказа.
«Похоже на явную ошибку. Если это действительно так, компания имеет право расторгнуть договор купли-продажи. Даже если люди уже заплатили», — пояснил Novinky директор Ассоциации чешских потребителей Виктор Водичка.
По словам юриста dTest Яна Шуры, компания долго не признавала свою ошибку. Таким образом, она оставляла клиентов в неопределенности относительно того, состоялась ли покупка, что могло вызвать подозрения в использовании обманных практик.
Компания принесла извинения за непреднамеренную ошибку. Если оплата уже была произведена, деньги будут возвращены в течение пяти-семи дней, в зависимости от того, через какой банк или платежную систему клиент произвел оплату.
Именно из-за технической ошибки в интернет-магазине Reebok в выходные дни не был пересчитан курс евро в кроны. Таким образом, люди могли, например, купить кроссовки, которые изначально стоили 60 евро (около 1 500 крон), за 60 крон.
О том, что компания, скорее всего, отменит заказы, уже в понедельник в заявлении для Novinky.cz предполагали потребительские организации. Согласно закону, договор купли-продажи с интернет-магазином заключается только после отправки заказа.
«Похоже на явную ошибку. Если это действительно так, компания имеет право расторгнуть договор купли-продажи. Даже если люди уже заплатили», — пояснил Novinky директор Ассоциации чешских потребителей Виктор Водичка.
По словам юриста dTest Яна Шуры, компания долго не признавала свою ошибку. Таким образом, она оставляла клиентов в неопределенности относительно того, состоялась ли покупка, что могло вызвать подозрения в использовании обманных практик.