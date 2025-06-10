Reebok отменяет заказы из-за странной «акции со скидками»

Новости 420on 10 июня 2025 14:00 702

Клиенты, которые в выходные выгодно купили обувь и одежду в компании Reebok по ценам в кронах вместо евро, к сожалению, не получат свои заказы. Компания отменяет их с извинениями и ссылается на техническую ошибку.