Представители Среднечешского края одобрили повышение стоимости проезда, окончательное решение примет Прага
10 июня 2025
21:00
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Представители Среднечешского края сегодня одобрили повышение стоимости проезда в общественном транспорте Среднечешского края и Праги. Окончательное решение примут пражские депутаты летом. Край уже получил обещание о согласии столицы. Причиной подорожания является рост затрат на эксплуатацию общественного транспорта в последние годы и предполагаемый рост расходов в будущем. За повышение проголосовали 33 из 60 присутствующих депутатов. Против выступили депутаты оппозиционных партий ANO, Stačilo! и SPD.
Депутаты также одобрили регулярную индексацию цен на транспорт в Среднечешском крае каждые два года с учетом инфляции. Двухлетний цикл должен обеспечить отсутствие скачков цен. Повышение цен на проезд должно вступить в силу с января, когда цены на бумажные билеты вырастут на 30%, а на электронные — на 20%, что должно побудить пассажиров чаще пользоваться электронными билетами. Цель — ускорить обслуживание и снизить расходы, например, на печать. В некоторых случаях удорожание может быть меньше, поскольку одновременно будет сокращено количество пражских зон.
«Я убежден, что это заставит людей пересесть на автомобили. Повышение цен на 30% — это, на мой взгляд, чрезмерно», — заявил оппозиционный депутат. По мнению другого оппозиционного депутата, уровень поднятия цен высок, он нанесет ущерб группам населения с низкими доходами, приведет к увеличению выбросов и снижению доступности услуг.
После повышения цены обычный 30-минутный билет на три тарифные зоны в бумажном виде подорожает с 30 крон до 39 крон, в приложении PID Lítačka он будет стоить 36 крон. Снижение цен на билеты, напротив, должно принести введение группового проезда, например, для двух взрослых и до четырех детей.
«Я убежден, что это заставит людей пересесть на автомобили. Повышение цен на 30% — это, на мой взгляд, чрезмерно», — заявил оппозиционный депутат. По мнению другого оппозиционного депутата, уровень поднятия цен высок, он нанесет ущерб группам населения с низкими доходами, приведет к увеличению выбросов и снижению доступности услуг.
После повышения цены обычный 30-минутный билет на три тарифные зоны в бумажном виде подорожает с 30 крон до 39 крон, в приложении PID Lítačka он будет стоить 36 крон. Снижение цен на билеты, напротив, должно принести введение группового проезда, например, для двух взрослых и до четырех детей.
С августа Среднечешский край также расширит возможность входа в автобусы через все двери на большинстве пригородных линий, которые отправляются из Праги в регион. Речь идет о 110 линиях, включая ночные рейсы. Цель состоит в том, чтобы ускорить посадку и высадку пассажиров на станциях и таким образом улучшить соблюдение расписания.
Транспортная система Среднечешского края и столицы связаны между собой. В крае проживает почти 1,5 миллиона человек, в Праге — около 1,4 миллиона. Последний раз стоимость проезда в крае повышалась в 2022 году.