Представители Среднечешского края одобрили повышение стоимости проезда, окончательное решение примет Прага

Новости и статьи 10 июня 2025 21:00 120

Представители Среднечешского края сегодня одобрили повышение стоимости проезда в общественном транспорте Среднечешского края и Праги. Окончательное решение примут пражские депутаты летом. Край уже получил обещание о согласии столицы. Причиной подорожания является рост затрат на эксплуатацию общественного транспорта в последние годы и предполагаемый рост расходов в будущем. За повышение проголосовали 33 из 60 присутствующих депутатов. Против выступили депутаты оппозиционных партий ANO, Stačilo! и SPD.