Самые доступные города Европы: Прага лидирует только по общественному транспорту

Новости 420on 11 июня 2025 08:00 1033

Европейские мегаполисы различаются не только ценами на аренду и продукты питания, но и прежде всего тем, сколько денег остается у людей после оплаты жизненных расходов. В то время как в Швейцарии или Люксембурге домохозяйства обычно откладывают тысячи евро в месяц, в Польше или Албании даже двух зарплат не хватает на покрытие основных расходов. Прага удержалась в рейтинге в основном благодаря дешевому общественному транспорту, но в других аспектах она уступает западным конкурентам.