Самые доступные города Европы: Прага лидирует только по общественному транспорту
11 июня 2025
08:00
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Европейские мегаполисы различаются не только ценами на аренду и продукты питания, но и прежде всего тем, сколько денег остается у людей после оплаты жизненных расходов. В то время как в Швейцарии или Люксембурге домохозяйства обычно откладывают тысячи евро в месяц, в Польше или Албании даже двух зарплат не хватает на покрытие основных расходов. Прага удержалась в рейтинге в основном благодаря дешевому общественному транспорту, но в других аспектах она уступает западным конкурентам.
Согласно анализу портала Tradingpedia, который сравнил основные ежемесячные расходы в 37 европейских мегаполисах, самой дешевой столицей является Минск. Стоимость жизни на одного человека здесь составляет в среднем всего 517 евро, аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 272 евро, а продукты питания — всего в 58 евро. Столь же дешево жить в Сараево (585 евро в месяц) и в молдавском Кишиневе (635 евро), хотя средняя зарплата здесь часто не покрывает базовые расходы. Скопье (648 евро) и Подгорица (753 евро) предлагают более благоприятное соотношение доходов и расходов, причем в последнем случае у обычного жителя остается еще и возможность сэкономить.
На противоположном конце рейтинга находится Рейкьявик с средними ежемесячными расходами в 2 939 евро, из которых аренда составляет более 2 000 евро. Лондон следует с расходами в 2 933 евро, где на жилье уходит большая часть бюджета (2 021 евро). Амстердам, Берн и Дублин также входят в число самых дорогих направлений с расходами более 2 300 евро в месяц.
Удивительно, но самые доступные условия жизни предлагают не самые дешевые города, а самые богатые.
В Люксембурге средняя чистая заработная плата составляет 5 590 евро, а ежемесячные расходы — 2 237 евро, то есть всего 40% дохода. Аналогичная ситуация и в швейцарском Берне, где люди тратят только 40,6% своего заработка. В Брюсселе жители оставляют себе почти половину дохода после оплаты всех основных расходов. Хельсинки (месячные расходы 1 459 евро, доход 2 914 евро) и Копенгаген (2 191 евро против 4 006 евро) подтверждают, что высокая стоимость жизни не обязательно означает недоступность, если она уравновешивается соответствующими зарплатами. Северяне после оплаты всех расходов могут откладывать даже более 1 000 евро в месяц.
Польская Варшава, как ни парадоксально, является наименее доступной европейской метрополией — среднего дохода (1 701 евро) не хватает даже на основные ежемесячные расходы (2 167 евро). В аналогичной ситуации находятся жители Тираны и Афин, где люди вынуждены ежемесячно покрывать дефицит между доходами и расходами.
В Лиссабоне и Кишиневе ситуация лишь немногим лучше — зачастую без возможности откладывать.
С точки зрения семей из четырех человек наиболее благоприятными странами являются Швейцария, Люксембург, Финляндия, Норвегия и Дания. Например, в Берне домохозяйства с двумя доходами после оплаты расходов остаются с более чем 8 000 евро. Напротив, семьи в Варшаве или Тиране часто сталкиваются с ситуацией, когда даже двух зарплат не хватает на покрытие месячных расходов.
Люксембург ввел бесплатный общественный транспорт, что делает его самым доступным городом в этом регионе. Очень дешевый проезд можно найти также в Праге (21 евро в месяц) и Бухаресте (18 евро). В Западной Европе транспортные расходы выше, но благодаря более высоким зарплатам они по-прежнему составляют небольшую долю дохода.
На противоположном конце рейтинга находится Рейкьявик с средними ежемесячными расходами в 2 939 евро, из которых аренда составляет более 2 000 евро. Лондон следует с расходами в 2 933 евро, где на жилье уходит большая часть бюджета (2 021 евро). Амстердам, Берн и Дублин также входят в число самых дорогих направлений с расходами более 2 300 евро в месяц.
Удивительно, но самые доступные условия жизни предлагают не самые дешевые города, а самые богатые.
В Люксембурге средняя чистая заработная плата составляет 5 590 евро, а ежемесячные расходы — 2 237 евро, то есть всего 40% дохода. Аналогичная ситуация и в швейцарском Берне, где люди тратят только 40,6% своего заработка. В Брюсселе жители оставляют себе почти половину дохода после оплаты всех основных расходов. Хельсинки (месячные расходы 1 459 евро, доход 2 914 евро) и Копенгаген (2 191 евро против 4 006 евро) подтверждают, что высокая стоимость жизни не обязательно означает недоступность, если она уравновешивается соответствующими зарплатами. Северяне после оплаты всех расходов могут откладывать даже более 1 000 евро в месяц.
Польская Варшава, как ни парадоксально, является наименее доступной европейской метрополией — среднего дохода (1 701 евро) не хватает даже на основные ежемесячные расходы (2 167 евро). В аналогичной ситуации находятся жители Тираны и Афин, где люди вынуждены ежемесячно покрывать дефицит между доходами и расходами.
В Лиссабоне и Кишиневе ситуация лишь немногим лучше — зачастую без возможности откладывать.
С точки зрения семей из четырех человек наиболее благоприятными странами являются Швейцария, Люксембург, Финляндия, Норвегия и Дания. Например, в Берне домохозяйства с двумя доходами после оплаты расходов остаются с более чем 8 000 евро. Напротив, семьи в Варшаве или Тиране часто сталкиваются с ситуацией, когда даже двух зарплат не хватает на покрытие месячных расходов.
Люксембург ввел бесплатный общественный транспорт, что делает его самым доступным городом в этом регионе. Очень дешевый проезд можно найти также в Праге (21 евро в месяц) и Бухаресте (18 евро). В Западной Европе транспортные расходы выше, но благодаря более высоким зарплатам они по-прежнему составляют небольшую долю дохода.