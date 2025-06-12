Чехия и ЕС решают будущее украинских беженцев. Они хотят быть готовы даже к перемирию

Новости 420on 12 июня 2025 09:30 82

В пятницу в Люксембург съезжаются министры внутренних дел и юстиции стран Европейского союза, чтобы обсудить будущее украинских беженцев в ЕС. Скорее всего, они согласятся продлить временную защиту беженцев до марта 2027 года. Однако они также должны обсудить, как беженцы смогут покинуть режим временной защиты и перейти на другой тип пребывания, чтобы остаться в ЕС надолго.