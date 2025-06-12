Чехия и ЕС решают будущее украинских беженцев. Они хотят быть готовы даже к перемирию
12 июня 2025
09:30
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В пятницу в Люксембург съезжаются министры внутренних дел и юстиции стран Европейского союза, чтобы обсудить будущее украинских беженцев в ЕС. Скорее всего, они согласятся продлить временную защиту беженцев до марта 2027 года. Однако они также должны обсудить, как беженцы смогут покинуть режим временной защиты и перейти на другой тип пребывания, чтобы остаться в ЕС надолго.
«Временная защита по своей сути ограничена во времени», — заявили в своих рекомендациях министрам представители Европейской комиссии. «В будущем, когда изменятся обстоятельства, ситуация в Украине станет достаточно стабильной и будет возможен безопасный и долгосрочный возвращение, временная защита должна будет прекратиться. Мы должны быть готовы к тому, когда наступит такой момент», — описали комиссары.
Они предложили министрам продлить временную защиту до марта 2027 года, но в то же время призывают беженцев постепенно переходить на другие, долгосрочные виды пребывания.
«Европейская комиссия предложила обсудить совместные действия с использованием национальных систем», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала. В менее официальном языке это означает, что страны, вероятно, будут обсуждать и согласовывать свои действия, но условия не обязательно будут одинаковыми во всех странах-членах.
Например, чешские законодатели уже ввели так называемое специальное долгосрочное пребывание, которое с сентября смогут получить экономически самостоятельные беженцы, отвечающие довольно строгим критериям, в том числе зарабатывающие не менее 440 тысяч крон в год. Такие люди будут иметь гарантию, что смогут провести в стране еще пять лет, а через определенное время смогут подать заявление на постоянное проживание. Им не придется слишком заботиться о том, как министры ЕС решат вопрос о временной защите.
Ведь в случае перемирия Совет министров, в данном случае министров внутренних дел, может принять решение о прекращении временной защиты. Для этого необходимо, чтобы за предложение проголосовало 55 % государств-членов, представляющих не менее 65 % общего населения ЕС.
В случае такого прекращения новые заявители уже не смогут получить временную защиту. Те, кто уже ее получил, будут иметь время для подачи заявления на другой вид вида на жительство. «На уровне ЕС достигнута согласованность в том, что необходимо установить переходный период для лиц, уже имеющих временную защиту», — заявила Малая.
В Чехии в настоящее время насчитывается 374 826 обладателей временной защиты, то есть беженцев из Украины. Министерство внутренних дел рассчитывает, что специальный долгосрочный вид на жительство получит не более пятой части из них, по мнению экономистов и представителей некоммерческого сектора, это число будет еще меньше.
Остальные смогут остаться в режиме временной защиты, который в ближайшее время, вероятно, будет продлен до упомянутого марта 2027 года. Если министры на уровне ЕС примут решение о продлении, то, в отличие от прошлого, чешские законы не придется менять. Ведь отечественное законодательство уже готово к очередному продлению временной защиты.
Министерство внутренних дел также рассчитывает, что часть украинцев захочет вернуться домой, когда позволят обстоятельства. «Информирование о текущей ситуации в Украине и помощь в общении с местными властями будут предметом помощи в Unity Hub», — описала Малая. Этот центр, куда беженцы смогут приходить и получать информацию, например, о возможностях трудоустройства в родной стране, должен открыться в Праге летом.
Они предложили министрам продлить временную защиту до марта 2027 года, но в то же время призывают беженцев постепенно переходить на другие, долгосрочные виды пребывания.
«Европейская комиссия предложила обсудить совместные действия с использованием национальных систем», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала. В менее официальном языке это означает, что страны, вероятно, будут обсуждать и согласовывать свои действия, но условия не обязательно будут одинаковыми во всех странах-членах.
Например, чешские законодатели уже ввели так называемое специальное долгосрочное пребывание, которое с сентября смогут получить экономически самостоятельные беженцы, отвечающие довольно строгим критериям, в том числе зарабатывающие не менее 440 тысяч крон в год. Такие люди будут иметь гарантию, что смогут провести в стране еще пять лет, а через определенное время смогут подать заявление на постоянное проживание. Им не придется слишком заботиться о том, как министры ЕС решат вопрос о временной защите.
Ведь в случае перемирия Совет министров, в данном случае министров внутренних дел, может принять решение о прекращении временной защиты. Для этого необходимо, чтобы за предложение проголосовало 55 % государств-членов, представляющих не менее 65 % общего населения ЕС.
В случае такого прекращения новые заявители уже не смогут получить временную защиту. Те, кто уже ее получил, будут иметь время для подачи заявления на другой вид вида на жительство. «На уровне ЕС достигнута согласованность в том, что необходимо установить переходный период для лиц, уже имеющих временную защиту», — заявила Малая.
В Чехии в настоящее время насчитывается 374 826 обладателей временной защиты, то есть беженцев из Украины. Министерство внутренних дел рассчитывает, что специальный долгосрочный вид на жительство получит не более пятой части из них, по мнению экономистов и представителей некоммерческого сектора, это число будет еще меньше.
Остальные смогут остаться в режиме временной защиты, который в ближайшее время, вероятно, будет продлен до упомянутого марта 2027 года. Если министры на уровне ЕС примут решение о продлении, то, в отличие от прошлого, чешские законы не придется менять. Ведь отечественное законодательство уже готово к очередному продлению временной защиты.
Министерство внутренних дел также рассчитывает, что часть украинцев захочет вернуться домой, когда позволят обстоятельства. «Информирование о текущей ситуации в Украине и помощь в общении с местными властями будут предметом помощи в Unity Hub», — описала Малая. Этот центр, куда беженцы смогут приходить и получать информацию, например, о возможностях трудоустройства в родной стране, должен открыться в Праге летом.